Αυτή είναι η «παραδοσιακή» έκδοση του Fiat 600

Το νέο Fiat 600 Petrol εξοπλίζεται με turbo τρικύλινδρο κινητήρα 1.2 λίτρων, απόδοσης 99 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται αποκλειστικά με 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο. Η συγκεκριμένη έκδοση έρχεται να πλαισιώσει τις ήδη διαθέσιμες υβριδικές και ηλεκτρικές επιλογές, απευθυνόμενη σε όσους εξακολουθούν να προτιμούν την κλασική θερμική τεχνολογία.



Σε επίπεδο εξοπλισμού, το μοντέλο θα καλύπτει ευρύ φάσμα εκδόσεων. Από τις βασικές, με LED φωτιστικά σώματα, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και σύστημα infotainment 10 ιντσών, έως πιο πλούσιες εκδόσεις με ζάντες αλουμινίου έως 18 ιντσών, ambient φωτισμό, ασύρματη φόρτιση smartphone και προαιρετικές δερμάτινες επενδύσεις.







Η ιταλική μάρκα παρουσιάζει και τη συλλεκτική έκδοση 600 Petrol Street Edition, η οποία δίνει έμφαση στη σπορ αισθητική. Ξεχωρίζει για τις μαύρες λεπτομέρειες σε μάσκα, λογότυπα και χειρολαβές, τις ζάντες 18 ιντσών σε μαύρο φινίρισμα, αλλά και τις διακριτικές κόκκινες πινελιές.

Στο εσωτερικό, κυριαρχεί επίσης το σκούρο θέμα, με μαύρο ταμπλό και επενδύσεις, λευκές ραφές και ειδικά λογότυπα που διαφοροποιούν την έκδοση.



Η παραγωγή της Street Edition θα περιοριστεί σε 2.000 μονάδες, με τη Fiat να μην έχει ακόμη ανακοινώσει τιμές, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι η νέα έκδοση βενζίνης θα αποτελέσει το πιο προσιτό σημείο εισόδου στη γκάμα του μοντέλου.