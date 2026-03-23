ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Αυτοκίνητο έπεσε σε καφετέρια στη Σόλωνος, συνελήφθη ο οδηγός

CAR

Αυτή είναι η «παραδοσιακή» έκδοση του Fiat 600

Το Fiat 600 αποκτά νέα βασική έκδοση με κινητήρα βενζίνης και χειροκίνητο κιβώτιο, ενισχύοντας τη γκάμα του με πιο προσιτή επιλογή.

UPD:
Η Fiat εμπλουτίζει τη γκάμα του Fiat 600 με μια νέα έκδοση βενζίνης, δίνοντας έμφαση στην απλότητα και το χαμηλότερο κόστος απόκτησης.

Το νέο Fiat 600 Petrol εξοπλίζεται με turbo τρικύλινδρο κινητήρα 1.2 λίτρων, απόδοσης 99 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται αποκλειστικά με 6τάχυτο χειροκίνητο κιβώτιο. Η συγκεκριμένη έκδοση έρχεται να πλαισιώσει τις ήδη διαθέσιμες υβριδικές και ηλεκτρικές επιλογές, απευθυνόμενη σε όσους εξακολουθούν να προτιμούν την κλασική θερμική τεχνολογία.

Σε επίπεδο εξοπλισμού, το μοντέλο θα καλύπτει ευρύ φάσμα εκδόσεων. Από τις βασικές, με LED φωτιστικά σώματα, ψηφιακό πίνακα οργάνων 7 ιντσών και σύστημα infotainment 10 ιντσών, έως πιο πλούσιες εκδόσεις με ζάντες αλουμινίου έως 18 ιντσών, ambient φωτισμό, ασύρματη φόρτιση smartphone και προαιρετικές δερμάτινες επενδύσεις.



Η ιταλική μάρκα παρουσιάζει και τη συλλεκτική έκδοση 600 Petrol Street Edition, η οποία δίνει έμφαση στη σπορ αισθητική. Ξεχωρίζει για τις μαύρες λεπτομέρειες σε μάσκα, λογότυπα και χειρολαβές, τις ζάντες 18 ιντσών σε μαύρο φινίρισμα, αλλά και τις διακριτικές κόκκινες πινελιές. Στο εσωτερικό, κυριαρχεί επίσης το σκούρο θέμα, με μαύρο ταμπλό και επενδύσεις, λευκές ραφές και ειδικά λογότυπα που διαφοροποιούν την έκδοση.


Η παραγωγή της Street Edition θα περιοριστεί σε 2.000 μονάδες, με τη Fiat να μην έχει ακόμη ανακοινώσει τιμές, ωστόσο θεωρείται βέβαιο ότι η νέα έκδοση βενζίνης θα αποτελέσει το πιο προσιτό σημείο εισόδου στη γκάμα του μοντέλου.

UPD:

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης