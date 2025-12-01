Αυτά είναι τα μοντέλα της Scout
CAR

Αυτά είναι τα μοντέλα της Scout

Η Scout Motors δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν την τελική μορφή των δύο αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της.

Αυτά είναι τα μοντέλα της Scout
UPD:
Η Scout Motors, η ιστορική (για τους Αμερικανούς) εταιρεία την οποία επανέφερε στο προσκήνιο ο Όμιλος Volkswagen, έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από την τελική μορφή των δύο νέων αμιγώς ηλεκτροκίνητων μοντέλων της.

Πρόκειται για το Traveler (το SUV) και το Terra (την pickup έκδοσή του). Τα δύο οχήματα υπάρχουν στο περίπτερο της εταιρείας στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Λος Άντζελες η οποία διεξάγεται από τις 21-30 Νοεμβρίου (2025).

Όπως έγινε γνωστό, τα οχήματα προπαραγωγής θα αρχίσουν να κατασκευάζονται τους πρώτους μήνες του 2026 στο εργοστάσιο της Scout Motors το οποίο βρίσκεται στη Νότια Καρολίνα.

Όπως δήλωσε ο Κρις Μπέντζαμιν, επικεφαλής Σχεδιασμού της εταιρείας, το αμάξωμά τους έχει παραμείνει σχεδόν ίδιο με αυτό των πρωτοτύπων που παρουσιάστηκαν το 2024 αλλά και εντός του 2025.



Αυτό που έχει αλλάξει είναι η διαμόρφωση των φώτων ημέρας αλλά και των πίσω. Στα πρωτότυπα, αυτά εκτείνονταν αισθητά και προς το πλάι αλλά η διατήρησή τους με αυτή τη διάταξη κρίθηκε οικονομικά ασύμφορη στα οχήματα παραγωγής. Επίσης, για τον ίδιο λόγο έχει αλλάξει και η μάσκα η οποία θα διαθέτει μια «πιο κομψή εισαγωγή αέρα», όπως είπε ο Μπέντζαμιν.

Τόσο το Traveler όσο και το Terra θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ θα υπάρχουν και εκδόσεις τους με θερμικό κινητήρα που θα λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για την παραγωγή ενέργειας για την μπαταρία (range extender).

Θα βασίζονται στην νέα πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η Rivian, η οποία επίσης έχει ενταχθεί στον Όμιλο Volkswagen, ενώ οι μπαταρίες τους θα προέρχονται από την PowerCo, τη θυγατρική που έχει ιδρύσει ο Όμιλος από το 2022 για να κατασκευάζει τους συσσωρευτές για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα του. Η κανονική παραγωγή των δύο νέων μοντέλων της Scout Motors θα αρχίσει εντός της επόμενης χρονιάς και οι παραδόσεις των αυτοκινήτων στους πελάτες θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2027.

Τέλος, η τιμή τους αναμένεται να ξεκινά από τις περίπου 60.000 δολάρια, ωστόσο αυτή θα διαμορφωθεί εντός του 2026, όταν θα καθοριστεί το τελικό κόστος παραγωγής των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

UPD:

Thema Insights

Η Inchcape Hellas οδηγεί τη νέα εποχή της κινητικότητας

Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης