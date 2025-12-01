Αυτά είναι τα μοντέλα της Scout

Η





Πρόκειται για το Traveler (το SUV) και το Terra (την pickup έκδοσή του). Τα δύο οχήματα υπάρχουν στο περίπτερο της εταιρείας στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Λος Άντζελες η οποία διεξάγεται από τις 21-30 Νοεμβρίου (2025).



Όπως έγινε γνωστό, τα οχήματα προπαραγωγής θα αρχίσουν να κατασκευάζονται τους πρώτους μήνες του 2026 στο εργοστάσιο της Scout Motors το οποίο βρίσκεται στη Νότια Καρολίνα.



Όπως δήλωσε ο Κρις Μπέντζαμιν, επικεφαλής Σχεδιασμού της εταιρείας, το αμάξωμά τους έχει παραμείνει σχεδόν ίδιο με αυτό των πρωτοτύπων που παρουσιάστηκαν το 2024 αλλά και εντός του 2025.



Αυτό που έχει αλλάξει είναι η διαμόρφωση των φώτων ημέρας αλλά και των πίσω. Στα πρωτότυπα, αυτά εκτείνονταν αισθητά και προς το πλάι αλλά η διατήρησή τους με αυτή τη διάταξη κρίθηκε οικονομικά ασύμφορη στα οχήματα παραγωγής. Επίσης, για τον ίδιο λόγο έχει αλλάξει και η μάσκα η οποία θα διαθέτει μια «πιο κομψή εισαγωγή αέρα», όπως είπε ο Μπέντζαμιν.



Τόσο το Traveler όσο και το Terra θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά, ενώ θα υπάρχουν και εκδόσεις τους με θερμικό κινητήρα που θα λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια για την παραγωγή ενέργειας για την μπαταρία (range extender).

Θα βασίζονται στην νέα πλατφόρμα που έχει δημιουργήσει η Rivian, η οποία επίσης έχει ενταχθεί στον Όμιλο Volkswagen, ενώ οι μπαταρίες τους θα προέρχονται από την PowerCo, τη θυγατρική που έχει ιδρύσει ο Όμιλος από το 2022 για να κατασκευάζει τους συσσωρευτές για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα του. Η κανονική παραγωγή των δύο νέων μοντέλων της Scout Motors θα αρχίσει εντός της επόμενης χρονιάς και οι παραδόσεις των αυτοκινήτων στους πελάτες θα ξεκινήσουν στις αρχές του 2027.

Τέλος, η τιμή τους αναμένεται να ξεκινά από τις περίπου 60.000 δολάρια, ωστόσο αυτή θα διαμορφωθεί εντός του 2026, όταν θα καθοριστεί το τελικό κόστος παραγωγής των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.