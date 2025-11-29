Η Audi αναβαθμίζει τα μοντέλα της

Επίσης, θα βελτιωθεί και το σύστημα «» το οποίο θα διαθέτει πλέον πιο δυναμικά προγράμματα οδήγησης για να ενισχύουν τον σπορ χαρακτήρα τους, με στόχο την εξομάλυνση των διαφορών απόδοσης και επιδόσεων μεταξύ των εκδόσεων με θερμικό κινητήρα και των αμιγώς ηλεκτρικών σε όσα μοντέλα της διατίθενται και οι δύο εκδόσεις τους.Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, το A6 θα έχει τις σημαντικότερες αλλαγές. Το μοντέλο θα διαθέτει πλέον ψηφιακούςπροβολείς καθένας από τους οποίους θα έχει εκατοντάδες μικροσκοπικά LED αντί των ενιαίων φωτεινών επιφανειών.Σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας ή το βράδυ το οπτικό πεδίο εμπρός από το αυτοκίνητο θα φωτίζεται με μεγαλύτερη απόσταση και εύρος και με τρόπο που ναμην τυφλώνει τους αντιθέτως διερχόμενους οδηγούς.

Το σύστημα υποβοήθησης του οδηγού υποστηρίζει την προβολή βοηθητικών γραμμών στην άσφαλτο για ευκολότερη παραμονή του οχήματος στην επιλεγμένη λωρίδα κυκλοφορίας.Επίσης, εάν εντοπίσει πιθανή ολισθηρή επιφάνεια στον δρόμο εμπρός εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων ή στο Head-up Display το αντίστοιχο σύμβολο ως προειδοποίηση.Επιπλέον, θα υπάρχει ειδική ένδειξη επισήμανσης πεζού στη άκρη του δρόμου, ενώ η φωτεινή «υπογραφή» των LED φώτων ημέρας όπως και αυτή των πίσω LED μπορούν να προσαρμόζονται από τον οδηγό μέσω του συστήματος «MMI».Για τα S5 και S6 e-tron, οι άνθρωποι της Audi ανέπτυξαν το πρόγραμμα «», το οποίο θα προσφέρει πιο άμεση εφαρμογή της ροπής στους τροχούς, τη δυνατότητα να μεταδίδεται το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής στον πίσω άξονα και την ακριβέστερη κατανομής της μεταξύ των δύο αξόνων μέσω του σπορ, ή του συστήματος ηλεκτρονικής τετρακίνησης.Στόχος είναι ένας πιο σπορ χαρακτήρας και να έχει ο οδηγός τη δυνατότητα να κάνει εύκολα ελεγχόμενη και διαρκήισχύος.Στα αμιγώς ηλεκτροκίνητακαι, η ανανέωση δίνει έμφαση στην αποδοτικότητα και την άνεση. Η ανάκτηση ενέργειας πλέον επιβραδύνει το όχημα έως την πλήρη ακινητοποίηση (one pedal drive) χωρίς να ενεργοποιείται το σύστημα πέδησης.Επίσης, στον εξοπλισμό των μοντέλων θα υπάρχει η δυνατότητα εξατομίκευσης μέσω «σεναρίων διάθεσης» όπως τα ονομάζει η Audi. Αυτά συνδυάζουν προσαρμογή του εσωτερικού φωτισμού, του ήχου, του κλιματισμού και της λειτουργίας μασάζ στα καθίσματα για τη δημιουργία συγκεκριμένης ατμόσφαιρας στο εσωτερικό και άνεσης για τους επιβάτες.Επίσης, στα αμιγώς ηλεκτρικά, προστίθεται και το πρόγραμμα «» για σύντομη ανάπαυση οδηγού και συνεπιβατών κατά τη διάρκεια φόρτισης καθ’ οδόν, ενώ πλέον υποστηρίζεται η σύνδεση μέσωεξωτερικών χειριστηρίων για gaming.Τα δεδομένα των πινακίδων κυκλοφορίας ενσωματώνονται πιο ενεργά στο, το σύστημαεπιτρέπει την πραγματοποίηση πιο σύνθετων δύσκολων ελιγμών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στάθμευσης χωρίς να υπάρχει ο οδηγός εντός του οχήματος (μέσω smartphone), η ενσωματωμένη κάμερα έχει τη δυνατότητα καταγραφής σε HDR και 4Κ και ο ψηφιακός βοηθός διαθέτει τεχνητή νοημοσύνη και ChatGPT.Τέλος, η Audi γνωστοποίησε ότι τα ανανεωμένα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία σύντομα αλλά προς το παρόν δεν έχει ανακοινώσει τις τιμές πώλησής τους, ούτε το κόστος για το νέο ψηφιακόσύστημα φωτισμού στο