Η αγωνιστική εκδοχή της Lamborghini Temerario
Η Lamborghini αποκάλυψε την αγωνιστική Temerario Super Trofeo, η οποία θα κάνει ντεμπούτο το 2027.
Η Lamborghini έκανε ακόμη ένα βήμα στον κόσμο των motorsport, παρουσιάζοντας τη νέα Temerario Super Trofeo, η οποία προορίζεται για αγωνιστική χρήση, αντικαθιστώντας παράλληλα τη Huracan Super Trofeo.
Η παρουσίαση έγινε στην πίστα του Μιζάνο, δίνοντας στους θεατές μια πρώτη γεύση από το αγωνιστικό μοντέλο του 2027.
Σχεδιαστικά, η Temerario Super Trofeo ακολουθεί τις γραμμές της Temerario GT3, μοιράζεται κοινά στοιχεία σε κινητήρα και κιβώτιο και προβάλλεται ως η «ιδανική πύλη εισόδου» για όσους θέλουν να ζήσουν την εμπειρία των αγωνιστικών GT.
Το αμάξωμα εντυπωσιάζει με την εμφάνισή του, δεν λείπουν το έντονο splitter στο εμπρός μέρος, οι αεριζόμενοι θόλοι, οι σπορ αεροτομές στο πλάι και το ελαφρύ plexiglass. Η εικόνα συμπληρώνεται από ένα μεγάλο πίσω σπόιλερ και διαχύτη.
Στην καρδιά της Temerario Super Trofeo βρίσκεται ένας 4λιτρος twin-turbo V8 χωρίς υβριδική υποβοήθηση, που αποδίδει 650 ίππους και κινεί μόνο τους πίσω τροχούς. Αν και η ισχύς αυτή είναι μικρότερη από τους 920 ίππους της Temerario παραγωγής, υπερβαίνει τους 550 της αντίστοιχης έκδοσης GT3.
Ο κινητήρας συνεργάζεται με ένα σειριακό κιβώτιο 6 σχέσεων της Hoer, παρέχοντας γρήγορες και ακριβείς αλλαγές για την πίστα.
Το σασί του μοντέλου είναι ALU/CFK hybrid με ενσωματωμένο κύτος της FIA, ενώ το πακέτο περιλαμβάνει ABS, ρυθμιζόμενο traction control με 12 επιλογές, εξάτμιση της Capristo, BMC φίλτρα και ανάρτηση από την KW.
Στο εσωτερικό, υπάρχουν επενδύσεις Dinamica Infinity που συνιστούν την πρώτη στον κόσμο εφαρμογή 100% PES μονοσυστατικού σουέντ για αυτοκίνητα, προσφέροντας κομψότητα και αίσθηση αγωνιστικής πολυτέλειας.
