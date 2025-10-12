ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Στα σκαριά μια νέα έκδοση της Lamborghini Revuelto

Η ιταλική φίρμα ετοιμάζει μια νέα έκδοση του hypercar μοντέλου της, Revuelto.

Στα σκαριά μια νέα έκδοση της Lamborghini Revuelto
Καθόλου δεν κάθεται στις «δάφνες» της η Lamborghini αν κρίνουμε από τη δραστηριότητά της, μπορεί η Revuelto των 1.015 ίππων να έχει ξεπουλήσει, ωστόσο η εταιρεία από τη Sant’Agata Bolognese δεν αρκείται σε αυτό και ετοιμάζει κάτι ακόμα καλύτερο.

Ήδη αρκετοί έχουν δει εργαζόμενους της εταιρείας να πραγματοποιούν δοκιμές στην Ισπανία με ένα ελαφρώς καμουφλαρισμένο μοντέλο, υπονοώντας πως πρόκειται για μία πιο «καυτή» εκδοχή της Revuelto.

Το πρωτότυπο διέθετε ανοιχτό πορτοκαλί χρώμα, ενώ στην οροφή του υπήρχε κάμερα καταγραφής δεδομένων.

Κατά τα άλλα, η εμφάνιση δεν διαφέρει σημαντικά από τη στάνταρ Revuelto, γεγονός που υποδηλώνει ότι βρίσκεται ακόμα στα πρώιμα στάδια εξέλιξης. Μπορεί να πρόκειται για δοκιμές σε νέο hardware ή για βελτιώσεις λογισμικού πριν ξεκινήσει η παραγωγή μιας ανανεωμένης έκδοσης.

Ιστορικά, η Lamborghini παρουσίαζε τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των μοντέλων της μετά από μερικά χρόνια στην αγορά. Η Aventador εμφανίστηκε το 2011, η SV έκδοση το 2015 και η S έκδοση το 2016.

Ωστόσο, οι παραλλαγές των μοντέλων πλέον παρουσιάζονται με μεγαλύτερη ταχύτητα, κάτι που ενισχύει τις πιθανότητες η Revuelto S να κάνει σύντομα την εμφάνισή της.

Πέραν του συγκεκριμένου μοντέλου, στις ίδιες δοκιμές εντοπίστηκαν και κάποιες Temerario χωρίς καμουφλάζ, ενώ μερικές Urus κυκλοφορούσαν με πλήρη καμουφλάζ.

