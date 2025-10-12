Στα σκαριά μια νέα έκδοση της Lamborghini Revuelto

Καθόλου δεν κάθεται στις «δάφνες» της η Lamborghini αν κρίνουμε από τη δραστηριότητά της, μπορεί η Revuelto των 1.015 ίππων να έχει ξεπουλήσει, ωστόσο η εταιρεία από τη Sant’Agata Bolognese δεν αρκείται σε αυτό και ετοιμάζει κάτι ακόμα καλύτερο.





Ήδη αρκετοί έχουν δει εργαζόμενους της εταιρείας να πραγματοποιούν δοκιμές στην Ισπανία με ένα ελαφρώς καμουφλαρισμένο μοντέλο, υπονοώντας πως πρόκειται για μία πιο «καυτή» εκδοχή της RevueltoΤο πρωτότυπο διέθετε ανοιχτό πορτοκαλί χρώμα, ενώ στην οροφή του υπήρχεκαταγραφής δεδομένων.Κατά τα άλλα, η εμφάνιση δεν διαφέρει σημαντικά από τη στάνταρ Revuelto, γεγονός που υποδηλώνει ότι βρίσκεται ακόμα στα πρώιμα στάδια εξέλιξης. Μπορεί να πρόκειται για δοκιμές σε νέοή για βελτιώσεις λογισμικού πριν ξεκινήσει η παραγωγή μιας ανανεωμένης έκδοσης.Ιστορικά, η Lamborghini παρουσίαζε τις αναβαθμισμένες εκδόσεις των μοντέλων της μετά από μερικά χρόνια στην αγορά. Ηεμφανίστηκε το 2011, ηέκδοση το 2015 και ηέκδοση το 2016.Ωστόσο, οι παραλλαγές των μοντέλων πλέον παρουσιάζονται με μεγαλύτερη ταχύτητα, κάτι που ενισχύει τις πιθανότητες ηνα κάνει σύντομα την εμφάνισή τηςΠέραν του συγκεκριμένου μοντέλου, στις ίδιες δοκιμές εντοπίστηκαν και κάποιεςχωρίς καμουφλάζ, ενώ μερικέςκυκλοφορούσαν με πλήρη καμουφλάζ.