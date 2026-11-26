Πέρα όμως από τη δροσερή του γεύση, τι μας προσφέρει πραγματικά ένα ποτήρι κεφίρ; Ποια είναι η διατροφική του αξία και πώς μπορούμε να το εντάξουμε δημιουργικά στη διατροφή μας; Από το πρωινό μέχρι μια διαφορετική πρόταση για το βραδινό τραπέζι, ανακαλύπτουμε τη διατροφική του αξία και νέους τρόπους να το απολαμβάνουμε.Με τη σειρά Κεφίρ ΜΕΒΓΑΛ, εξερευνούμε διαφορετικές γεύσεις και επιλογές, ανάλογα με τις γευστικές μας προτιμήσεις και τις διατροφικές μας συνήθειες.