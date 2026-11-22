Το πρωί φούρνος, το βράδυ μπιστρό ή κάτι άλλο. Η ιδέα έχει γίνει μόδα στην Αθήνα και, όσο πληθαίνουν τα μαγαζιά που την υιοθετούν, τόσο πιο συχνά αναρωτιέται κανείς τι συνδέει τις δύο βάρδιες. Ένα ωραίο προζυμένιο ψωμί το πρωί και μερικά πιάτα για τη μέση το βράδυ μπορούν εύκολα να συνυπάρξουν στην ίδια διεύθυνση. Το δύσκολο είναι να καταλάβεις τι κοινό έχουν. Στο Alouatou η συγγένεια φαίνεται ήδη στην πρώτη παραγγελία του δείπνου, όταν ζητάς το προζυμένιο ψωμί του φούρνου για την τυροκαυτερή.