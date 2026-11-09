Κοτόσουπα σαν της γιαγιάς: Τα μυστικά για καθαρό ζωμό και τρυφερό κοτόπουλο
CANTINA
κοτόσουπα Κοτόπουλο

Κοτόσουπα σαν της γιαγιάς: Τα μυστικά για καθαρό ζωμό και τρυφερό κοτόπουλο

Υπάρχουν φαγητά που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις.

Κοτόσουπα σαν της γιαγιάς: Τα μυστικά για καθαρό ζωμό και τρυφερό κοτόπουλο
Μία κουταλιά αρκεί για να μας ταξιδέψει πίσω στα παιδικά μας χρόνια, στην κουζίνα της γιαγιάς, εκεί όπου η κατσαρόλα σιγοέβραζε για ώρες και το σπίτι γέμιζε με το άρωμα του φρέσκου ζωμού.

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