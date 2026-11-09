Κοτόσουπα σαν της γιαγιάς: Τα μυστικά για καθαρό ζωμό και τρυφερό κοτόπουλο
Κοτόσουπα σαν της γιαγιάς: Τα μυστικά για καθαρό ζωμό και τρυφερό κοτόπουλο
Υπάρχουν φαγητά που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις.
Μία κουταλιά αρκεί για να μας ταξιδέψει πίσω στα παιδικά μας χρόνια, στην κουζίνα της γιαγιάς, εκεί όπου η κατσαρόλα σιγοέβραζε για ώρες και το σπίτι γέμιζε με το άρωμα του φρέσκου ζωμού.
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