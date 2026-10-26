Από το ρυζόγαλο μέχρι την panna cotta, η απόλαυση έρχεται με το κουτάλι

Κάποιες γεύσεις τις έχουμε συνδέσει με το απογευματινό στο σπίτι, με το γλυκό μετά το κυριακάτικο τραπέζι, με εκείνη την ερώτηση που ακουγόταν συχνά όταν ήμασταν παιδιά: «Βανίλια ή σοκολάτα;»