Από το ρυζόγαλο μέχρι την panna cotta, η απόλαυση έρχεται με το κουτάλι
Από το ρυζόγαλο μέχρι την panna cotta, η απόλαυση έρχεται με το κουτάλι
Ένα μπολάκι κρέμας βανίλια στο ψυγείο, το κουταλάκι που βυθίζεται στο ρυζόγαλο, η πρώτη κουταλιά κρέμας καραμελέ.
Κάποιες γεύσεις τις έχουμε συνδέσει με το απογευματινό στο σπίτι, με το γλυκό μετά το κυριακάτικο τραπέζι, με εκείνη την ερώτηση που ακουγόταν συχνά όταν ήμασταν παιδιά: «Βανίλια ή σοκολάτα;»
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