Πρωτεΐνη στο ποτήρι ή στο κουτάλι; Η επιλογή είναι δική σας
Πρωτεΐνη στο ποτήρι ή στο κουτάλι; Η επιλογή είναι δική σας
Η σειρά ΜΕΒΓΑΛ High Protein δίνει τη δυνατότητα να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη στιγμή και τη διάθεσή μας
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Η πρωτεΐνη μπορεί να έχει θέση σε πολλές στιγμές της ημέρας – και όχι μόνο μετά την προπόνηση. Με 35g πρωτεΐνης σε κάθε ρόφημα 330ml, χωρίς λιπαρά και χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, και 20g πρωτεΐνης στις κρεμώδεις πουτίγκες των 200g, η επιλογή δεν γίνεται μόνο με βάση την πρωτεΐνη. Γίνεται και με βάση αυτό που θέλουμε κάθε στιγμή: ένα πρακτικό ρόφημα όταν η ημέρα τρέχει ή ένα απολαυστικό επιδόρπιο όταν έχουμε διάθεση για κάτι γλυκό.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Η πρωτεΐνη μπορεί να έχει θέση σε πολλές στιγμές της ημέρας – και όχι μόνο μετά την προπόνηση. Με 35g πρωτεΐνης σε κάθε ρόφημα 330ml, χωρίς λιπαρά και χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, και 20g πρωτεΐνης στις κρεμώδεις πουτίγκες των 200g, η επιλογή δεν γίνεται μόνο με βάση την πρωτεΐνη. Γίνεται και με βάση αυτό που θέλουμε κάθε στιγμή: ένα πρακτικό ρόφημα όταν η ημέρα τρέχει ή ένα απολαυστικό επιδόρπιο όταν έχουμε διάθεση για κάτι γλυκό.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
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