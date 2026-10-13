Πρωτεΐνη στο ποτήρι ή στο κουτάλι; Η επιλογή είναι δική σας

Η πρωτεΐνη μπορεί να έχει θέση σε πολλές στιγμές της ημέρας – και όχι μόνο μετά την προπόνηση. Με 35g πρωτεΐνης σε κάθε ρόφημα 330ml, χωρίς λιπαρά και χωρίς πρόσθετα σάκχαρα, και 20g πρωτεΐνης στις κρεμώδεις πουτίγκες των 200g, η επιλογή δεν γίνεται μόνο με βάση την πρωτεΐνη. Γίνεται και με βάση αυτό που θέλουμε κάθε στιγμή: ένα πρακτικό ρόφημα όταν η ημέρα τρέχει ή ένα απολαυστικό επιδόρπιο όταν έχουμε διάθεση για κάτι γλυκό.