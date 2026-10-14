Marché des Enfants Rouges: Στην ιστορική αγορά του Παρισιού πριν από την καταστροφική πυρκαγιά

Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 2026 στο Marché des Enfants Rouges, την παλαιότερη σκεπαστή αγορά τροφίμων του Παρισιού.

Το Cantina είχε επισκεφθεί την ιστορική αγορά πριν από λίγους μήνες και είχε περιηγηθεί στους διαδρόμους του, καταγράφοντας φωτογραφικά την αγορά κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Παραδοσιακοί πάγκοι τροφίμων συνυπήρχαν με μικρά εστιατόρια και επιχειρήσεις έτοιμου φαγητού, προσελκύοντας κατοίκους της περιοχής και επισκέπτες από διαφορετικές χώρες.



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