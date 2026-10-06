Η επιστήμη πίσω από το τέλειο Σουφικό Ικαρίας

Στο Ικαριώτικο περιβόλι, το καλοκαίρι αφήνει πάντα κάτι πίσω του. Μια μελιτζάνα που ωρίμασε περισσότερο, δυο κολοκυθάκια, πιπεριές, ντομάτες βαριές από τον ήλιο, κρεμμύδια και πατάτες που περιμένουν τη σειρά τους. Κάπως έτσι γεννιέται η λογική του σουφικού, από την ανάγκη δηλαδή, να αξιοποιηθεί ό,τι δίνει η γη και να μετατραπεί, με χρόνο και χαμηλή φωτιά, σε ένα φαγητό που συμπυκνώνει τη γεύση του Ικαριακού τρόπου ζωής.

Το σουφικό συγκαταλέγεται στα χαρακτηριστικότερα παραδοσιακά φαγητά της Ικαρίας και ανήκει στη μεγάλη οικογένεια των λαδερών της ελληνικής κουζίνας. Μελιτζάνα, πατάτα, κολοκυθάκι, πιπεριά, ώριμη ντομάτα, κρεμμύδι και σκόρδο κόβονται σε σχετικά μεγάλα κομμάτια και μαγειρεύονται αργά, με ελαιόλαδο, μυρωδικά και, σε ορισμένες εκδοχές, λίγο τοπικό κρασί. Η συγγένεια με το μπριάμ είναι εμφανής, όμως η φιλοσοφία του πιάτου παραμένει βαθιά δεμένη με την κατσαρόλα, τους χυμούς των ίδιων των λαχανικών και το αργό μαγείρεμα.



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