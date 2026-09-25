Τρώμε για 10 ημέρες με μόλις 54 ευρώ
CANTINA

Τρώμε για 10 ημέρες με μόλις 54 ευρώ

Δέκα ολοκληρωμένα πιάτα για ένα άτομο, με ποικιλία στις γεύσεις και υπολογισμένο κόστος για κάθε μερίδα

Τρώμε για 10 ημέρες με μόλις 54 ευρώ

Τι θα φάμε αυτή την εβδομάδα; Η ερώτηση επιστρέφει καθημερινά, συνήθως τη στιγμή που ανοίγουμε το ψυγείο. Για να έχουμε μια έτοιμη απάντηση, συγκεντρώσαμε δέκα ολοκληρωμένα πιάτα για ένα άτομο, με ποικιλία στις γεύσεις και υπολογισμένο κόστος για κάθε μερίδα. Και όλα αυτά θα τα βρείτε στο Cantina που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα.

 Ο υπολογισμός ξεκινά από τη μερίδα. Το ρύζι συνοδεύει δύο πιάτα, η φέτα μπαίνει τόσο στο σαγανάκι όσο και στις πένες, ενώ τα λαχανικά και τα μυρωδικά αξιοποιούνται σε διαφορετικές συνταγές μέσα στην εβδομάδα. Έτσι οργανώνουμε τα ψώνια μας έχοντας συγκεκριμένο προορισμό για όσα αγοράζουμε, χωρίς να τρώμε κάθε μέρα το ίδιο.

Δέκα ιδέες για να διαλέξετε και να τις συνδυάσετε μέσα στην εβδομάδα, με κόστος από 4,50 έως 6,50 ευρώ το πιάτο. Το μενού είναι έτοιμο. Μένει να αποφασίσετε με ποιο θα αρχίσετε πρώτα.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

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