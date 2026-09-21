Από το πρωινό μέχρι το βράδυ, ένα γάλα για όλη την οικογένεια

Το πρωινό σε ένα οικογενειακό σπίτι σπάνια ακολουθεί ακριβώς το πρόγραμμα που έχουμε φανταστεί. Κάποιος βιάζεται να φύγει, κάποιος γεμίζει ένα μπολ με δημητριακά, ενώ ο καφές ετοιμάζεται σχεδόν αυτόματα. Μέσα σε αυτή την καθημερινή κινητικότητα, το γάλα είναι ένα από τα προϊόντα που πρωταγωνιστούν στην κουζίνα, και κάθε μέλος της οικογένειας συνήθως το απολαμβάνει διαφορετικά.