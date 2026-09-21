Από το πρωινό μέχρι το βράδυ, ένα γάλα για όλη την οικογένεια
CANTINA

Από το πρωινό μέχρι το βράδυ, ένα γάλα για όλη την οικογένεια

Από το πρωινό μέχρι το βραδινό, το γάλα παραμένει μία από τις πιο γνώριμες παρουσίες στην καθημερινότητά μας

Από το πρωινό μέχρι το βράδυ, ένα γάλα για όλη την οικογένεια
Το πρωινό σε ένα οικογενειακό σπίτι σπάνια ακολουθεί ακριβώς το πρόγραμμα που έχουμε φανταστεί. Κάποιος βιάζεται να φύγει, κάποιος γεμίζει ένα μπολ με δημητριακά, ενώ ο καφές ετοιμάζεται σχεδόν αυτόματα. Μέσα σε αυτή την καθημερινή κινητικότητα, το γάλα είναι ένα από τα προϊόντα που πρωταγωνιστούν στην κουζίνα, και κάθε μέλος της οικογένειας συνήθως το απολαμβάνει διαφορετικά.

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