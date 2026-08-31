«Μηλέικο χαβιάρι»: Ο πελτές από τις άνυδρες ντομάτες της Μήλου
«Μηλέικο χαβιάρι»: Ο πελτές από τις άνυδρες ντομάτες της Μήλου
Οι άνυδρες ντομάτες της Μήλου γίνονται στον ήλιο ένας πυκνός, κατακόκκινος πελτές. Πώς φτιάχνεται το περίφημο «μηλέικο χαβιάρι».
Οι μικρές άνυδρες ντομάτες της Μήλου, με ελάχιστα υγρά και συμπυκνωμένη γεύση, γίνονται στον ήλιο ένας κατακόκκινος πελτές (μπελτές ή μπερτές) που οι ντόπιοι αποκαλούν «μηλέικο χαβιάρι».
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