«Μηλέικο χαβιάρι»: Ο πελτές από τις άνυδρες ντομάτες της Μήλου
CANTINA
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«Μηλέικο χαβιάρι»: Ο πελτές από τις άνυδρες ντομάτες της Μήλου

Οι άνυδρες ντομάτες της Μήλου γίνονται στον ήλιο ένας πυκνός, κατακόκκινος πελτές. Πώς φτιάχνεται το περίφημο «μηλέικο χαβιάρι».

«Μηλέικο χαβιάρι»: Ο πελτές από τις άνυδρες ντομάτες της Μήλου
Οι μικρές άνυδρες ντομάτες της Μήλου, με ελάχιστα υγρά και συμπυκνωμένη γεύση, γίνονται στον ήλιο ένας κατακόκκινος πελτές (μπελτές ή μπερτές) που οι ντόπιοι αποκαλούν «μηλέικο χαβιάρι».

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