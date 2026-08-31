Μετά το matcha έρχεται το hojicha: Το τσάι που κατακτά τα social media

Για χρόνια το matcha έμοιαζε να έχει εξασφαλίσει τη θέση του ως το απόλυτο ρόφημα των social media, ενώ πλέον όλο και περισσότερα καταστήματα έχουν μεγάλη ποικιλία διαφορετικών εκδοχών τού. Έγινε latte, συνδυάστηκε με φράουλα, καρύδα και κάθε λογής άλλο υλικό. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε σε γλυκά και απέκτησε τη δική του αισθητική στο TikTok και το Instagram. Τώρα, όμως, ένα άλλο ιαπωνικό τσάι φαίνεται πως διεκδικεί τον χώρο που του αξίζει και δεν είναι άλλο από το hojicha.