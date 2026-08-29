Το ταπεράκι του σχολείου: Τι θα φτιάξουμε για να πάρουν μαζί τους
Το ταπεράκι του σχολείου: Τι θα φτιάξουμε για να πάρουν μαζί τους
Πρέπει να έχει ποικιλία, να δίνει ενέργεια και να χορταίνει, αλλά ταυτόχρονα να είναι κάτι που τα παιδιά θέλουν πραγματικά να φάνε όταν έρθει η ώρα του διαλείμματος
Κάθε πρωί, λίγο πριν κλείσει η σχολική τσάντα, υπάρχει μια μικρή αλλά σημαντική αποστολή: να βρεθεί το σωστό σνακ για το ταπεράκι. Κάτι που να χωράει εύκολα, να μεταφέρεται χωρίς απρόοπτα, να τρώγεται στο διάλειμμα και, κυρίως, να είναι τόσο νόστιμο ώστε να μην επιστρέψει στο σπίτι το μεσημέρι σχεδόν ανέγγιχτο. Στο νέο τεύχος του Cantina που κυκλοφορεί την Κυριακή με το Θέμα θα βρείτε 90 συνταγές για τη νέα σχολική χρονιά, με ιδέες για το πρωινό, το δεκατιανό καθώς και το καθημερινό οικογενειακό τραπέζι.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
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