Το ταπεράκι του σχολείου: Τι θα φτιάξουμε για να πάρουν μαζί τους

Πρέπει να έχει ποικιλία, να δίνει ενέργεια και να χορταίνει, αλλά ταυτόχρονα να είναι κάτι που τα παιδιά θέλουν πραγματικά να φάνε όταν έρθει η ώρα του διαλείμματος