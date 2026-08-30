Τα βραβευμένα αμυγδαλωτά της Φαλταΐνας κλείνουν σε μια μπουκιά την ευωδιά της σκυριανής φύσης

Συνήθως πίσω από μια ξεχωριστή γλυκιά δημιουργία υπάρχει μια εξίσου αξιομνημόνευτη ιστορία και τις περισσότερες φορές ένας ζαχαροπλάστης έχει να θυμηθεί πολλά γύρω απ’ αυτή. Μόνο που στην περίπτωση της οικογένειας Κυριακoπούλου και στο ζαχαροπλαστείο «Τα Γλυκά της Φαλταΐνας», οι γλυκές ιστορίες, πασπαλισμένες με πέπλα άχνης ζάχαρης, αρωματισμένες με μέλι σκυριανό και εμπνευσμένες από τα καλούδια της σκυριανής γης, δεν περιορίζονται σε ένα μόνο αφήγημα.