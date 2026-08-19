Πόσες σαρδέλες χρειάζονται για να ταΐσεις ένα ολόκληρο φεστιβάλ;
CANTINA

Πόσες σαρδέλες χρειάζονται για να ταΐσεις ένα ολόκληρο φεστιβάλ;

250 κιλά σαρδέλες -η διάσημη παπαλίνα, περίπου 6.000 επισκέπτες και έξι καλεσμένοι σεφ. Στην Καλλονή της Λέσβου, ένα μικρό ψάρι αρκεί για να στηθεί γύρω του μια ολόκληρη γιορτή.

Πόσες σαρδέλες χρειάζονται για να ταΐσεις ένα ολόκληρο φεστιβάλ;
Πόσο ψάρι χρειάζεται για μια γιορτή που συγκεντρώνει χιλιάδες ανθρώπους; Στην Καλλονή φέτος η απάντηση ήταν περίπου 250 κιλά παπαλίνα. Τόση ποσότητα ψήθηκε, τηγανίστηκε και χρησιμοποιήθηκε στις διαφορετικές παρασκευές που προσφέρθηκαν στο κοινό στη διάρκεια της 39ης Γιορτής Σαρδέλας.

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