Πόσες σαρδέλες χρειάζονται για να ταΐσεις ένα ολόκληρο φεστιβάλ;

Πόσο ψάρι χρειάζεται για μια γιορτή που συγκεντρώνει χιλιάδες ανθρώπους; Στην Καλλονή φέτος η απάντηση ήταν περίπου 250 κιλά παπαλίνα. Τόση ποσότητα ψήθηκε, τηγανίστηκε και χρησιμοποιήθηκε στις διαφορετικές παρασκευές που προσφέρθηκαν στο κοινό στη διάρκεια της 39ης Γιορτής Σαρδέλας.