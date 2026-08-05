Φασολάκια «παστίτσιο» στον φούρνο

Αν αγαπάτε το παστίτσιο αλλά θέλετε μια πιο ελαφριά εκδοχή, αυτή η συνταγή θα σας ενθουσιάσει. Τα φασολάκια συνδυάζονται με αρωματικό κιμά και κρεμώδη επικάλυψη, δημιουργώντας ένα χορταστικό φαγητό φούρνου με πλούσια γεύση