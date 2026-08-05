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Φασολάκια «παστίτσιο» στον φούρνο
CANTINA
φασολάκια παστίτσιο

Φασολάκια «παστίτσιο» στον φούρνο

Αν αγαπάτε το παστίτσιο αλλά θέλετε μια πιο ελαφριά εκδοχή, αυτή η συνταγή θα σας ενθουσιάσει. Τα φασολάκια συνδυάζονται με αρωματικό κιμά και κρεμώδη επικάλυψη, δημιουργώντας ένα χορταστικό φαγητό φούρνου με πλούσια γεύση

Φασολάκια «παστίτσιο» στον φούρνο
Διαδικασία
Βήμα 1
Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190°C στον αέρα.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
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