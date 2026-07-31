Ελαφριά και δροσερά με γιαούρτι: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Ελαφριά και δροσερά με γιαούρτι: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Το γιαούρτι πρωταγωνιστεί στο καθημερινό καλοκαιρινό τραπέζι.
Δροσερό, χορταστικό και ιδιαίτερα ευέλικτο, μπορεί να γίνει η βάση για πρωινό, σνακ, ελαφριά γεύματα ή ακόμη και ένα δροσιστικό επιδόρπιο, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα