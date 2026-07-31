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Ελαφριά και δροσερά με γιαούρτι: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA
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Ελαφριά και δροσερά με γιαούρτι: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Το γιαούρτι πρωταγωνιστεί στο καθημερινό καλοκαιρινό τραπέζι. 

Ελαφριά και δροσερά με γιαούρτι: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Δροσερό, χορταστικό και ιδιαίτερα ευέλικτο, μπορεί να γίνει η βάση για πρωινό, σνακ, ελαφριά γεύματα ή ακόμη και ένα δροσιστικό επιδόρπιο, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία.

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