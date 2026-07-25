Πατατάτο: Το γιορτινό φαγητό της Αμοργού που ταΐζει χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο
Πατατάτο: Το γιορτινό φαγητό της Αμοργού που ταΐζει χιλιάδες ανθρώπους κάθε χρόνο
Κάθε 25η Ιουλίου, η Αμοργός μαγειρεύει χιλιάδες μερίδες πατατάτο για το πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής. Η ιστορία, το έθιμο και η αυθεντική συνταγή.
Παραμονή της Αγίας Παρασκευής, οι κάτοικοι στην Κάτω Μεριά της Αμοργού κινούνται σε ρυθμούς γιορτινούς. Χιλιάδες πατάτες καθαρίζονται στο χέρι, τα μεγάλα καζάνια στήνονται στις αυλές και οι φωτιές ανάβουν από νωρίς. Όλα γίνονται για το πατατάτο, το πιο χαρακτηριστικό έδεσμα του νησιού, που θα προσφερθεί δωρεάν σε χιλιάδες προσκυνητές και επισκέπτες στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής.
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