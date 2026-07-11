Plum και Porto Vecchio: Το Fine Drinking γιορτάζει στους Παξούς
Plum και Porto Vecchio: Το Fine Drinking γιορτάζει στους Παξούς
Το Plum και το Porto Vecchio γίνονται τα απόλυτα σημεία αναφοράς για τους απανταχού λάτρεις του fine drinking αυτό το καλοκαίρι στο Ιόνιο.
Έχει περάσει πάνω από μια δεκαετία από την πρώτη φορά που επισκέφθηκα τους Παξούς, αυτό το μαγευτικό νησί στο Ιόνιο. Εκεί, το Porto Vecchio μοιάζει σαν να ήταν από πάντα στη θέση του, συνυφασμένο με την ταυτότητα του λιμανιού και, φυσικά, με τον ιδιοκτήτη του, Νίκο Γινάργυρο, έναν παθιασμένο bartender και χαρισματικό επιχειρηματία της φιλοξενίας. Καθιέρωσε μια γιορτή που φέτος έγινε «διπλή» και ακόμα πιο λαμπερή. Το Porto Vecchio κλείνει 13 χρόνια επιτυχημένης πορείας και το αδελφάκι του, το Plum, γιορτάζει τα 3 του χρόνια. Με αυτή την αφορμή, οι ομάδες και των δύο καταστημάτων, άνθρωποι που λατρεύουν τον τόπο τους και το αποδεικνύουν έμπρακτα, μετατρέπουν για ακόμα μια φορά το νησί σε σημείο συνάντησης της εγχώριας και διεθνούς bartending σκηνής.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα