Η επιστήμη πίσω από τα τέλεια μοσχαρίσια μπιφτέκια
CANTINA

Η επιστήμη πίσω από τα τέλεια μοσχαρίσια μπιφτέκια

Τα μοσχαρίσια μπιφτέκια είναι μια συνταγή, η οποία ενώ θεωρείται απλή, κρύβει λεπτομέρειες που μπορούν να δοκιμάσουν και έμπειρο μάγειρα

Η επιστήμη πίσω από τα τέλεια μοσχαρίσια μπιφτέκια
Ζουμερή υφή, καθαρή γεύση κρέατος, σωστό ρόδισμα, άρωμα ψητού και μπουκιά που δεν στεγνώνει, υποδηλώνουν ότι κάθε στάδιο μετράει. Το κομμάτι του κρέατος, το ποσοστό λίπους, το αλάτι, το ζύμωμα, η ξεκούραση, η θερμοκρασία και ο χρόνος ψησίματος καθορίζουν τι θα φτάσει τελικά στο πιάτο.

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