Η επιστήμη πίσω από τα τέλεια μοσχαρίσια μπιφτέκια

Ζουμερή υφή, καθαρή γεύση κρέατος, σωστό ρόδισμα, άρωμα ψητού και μπουκιά που δεν στεγνώνει, υποδηλώνουν ότι κάθε στάδιο μετράει. Το κομμάτι του κρέατος, το ποσοστό λίπους, το αλάτι, το ζύμωμα, η ξεκούραση, η θερμοκρασία και ο χρόνος ψησίματος καθορίζουν τι θα φτάσει τελικά στο πιάτο.