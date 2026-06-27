Βουλκανιζατέρ: Στο Κουκάκι για ντολμαδάκια με γαρίδα και μους σοκολάτας με ελαιόλαδο

Πρώτη φορά στο Βουλκανιζατέρ, μια από τις viral περσινές αφίξεις στη γαστρονομική σκηνή του κέντρου. Είχα προσπαθήσει αρκετές φορές να το επισκευθώ, αλλά ειδικά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του, το να βρεις τραπέζι χωρίς να το έχεις σκεφθεί διψήφιες μέρες πριν, ήταν άθλος.