Βουλκανιζατέρ: Στο Κουκάκι για ντολμαδάκια με γαρίδα και μους σοκολάτας με ελαιόλαδο
CANTINA

Βουλκανιζατέρ: Στο Κουκάκι για ντολμαδάκια με γαρίδα και μους σοκολάτας με ελαιόλαδο

Με νέο μενού και ανανεωμένη δημιουργική κατεύθυνση, το Βουλκανιζατέρ στο Κουκάκι ποντάρει και στο vibe και στη γεύση.

Βουλκανιζατέρ: Στο Κουκάκι για ντολμαδάκια με γαρίδα και μους σοκολάτας με ελαιόλαδο

Πρώτη φορά στο Βουλκανιζατέρ, μια από τις viral περσινές αφίξεις στη γαστρονομική σκηνή του κέντρου. Είχα προσπαθήσει αρκετές φορές να το επισκευθώ, αλλά ειδικά τους πρώτους μήνες λειτουργίας του, το να βρεις τραπέζι χωρίς να το έχεις σκεφθεί διψήφιες μέρες πριν, ήταν άθλος.

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