Ελαφριές συνταγές για μεσημεριανό, ιδανικές για το καλοκαίρι
Ελαφριές συνταγές για μεσημεριανό, ιδανικές για το καλοκαίρι
Το καλοκαίρι μάς κάνει να ζητάμε πιο ανάλαφρες γεύσεις, ειδικά για το μεσημεριανό γεύμα, τις ώρες που η θερμοκρασία είναι στο κόκκινο.
Μεζέδες και νοστιμιές που γίνονται εύκολα, σε λιγότερο από 30 λεπτά, συνδυάζοντας φρέσκα υλικά, καλοκαιρινά αρώματα και γνώριμες γεύσεις με μικρές, ευχάριστες εκπλήξεις. Από λαχανικά εποχής και θαλασσινές πινελιές μέχρι ζουμερό κοτόπουλο και δροσερά τυριά, αυτές οι συνταγές είναι φτιαγμένες για χαλαρά, απολαυστικά καλοκαιρινά τραπέζια.
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