Bratsera: Ο Χάρης Μπονάνος μαγειρεύει θαλασσινά στο Πίσω Λιβάδι της Πάρου

Πρόκειται για ένα εστιατόριο, που δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, σεφ και ιδιοκτήτης του FSmashing District, το οποίο χαρακτηρίζεται από μια σύγχρονη, γεμάτη ενδιαφέρον προσέγγιση στο θαλασσινό στοιχείο και τις κυκλαδίτικες πρώτες ύλες. Το μενού των 12 πιάτων υπογράφει ο Χάρης Μπονάνος, γνωστός στους περισσότερους από το πέρασμά του από το MasterChef το 2017.

Στα λευκά τραπέζια μπροστά στην προκυμαία, του λιμανιού παρουσιάζει παραδοσιακές αλλά και twisted συνταγές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το εξαιρετικό τουλουμοτύρι από τη Νάξο. Με αυτό ντύνει γευστικά μια από τις πιο προσεγμένες ντοματοσαλάτες που θα βρείτε εκεί έξω, με αποφλοιωμένα ντοματίνια πλάι σε σωστά φτιαγμένες πίκλες αγγουριού, μαρμελάδα μαύρης ελιάς, χαρούπι και κάπαρη.

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