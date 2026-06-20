Polacca Aversana: Το κέικ της Καμπανίας με γεύση καλοκαιριού και έναν αιώνα ιστορίας (+συνταγή)
CANTINA
Κέικ Ιταλία Νάπολι

Polacca Aversana: Το κέικ της Καμπανίας με γεύση καλοκαιριού και έναν αιώνα ιστορίας (+συνταγή)

Αφράτο και χρυσαφένιο, με κεράσια και βανίλια, το κέικ Polacca Aversana μοσχοβολά λεμόνι και μας ταξιδεύει στη γοητευτική Αβέρσα του 1926.

Polacca Aversana: Το κέικ της Καμπανίας με γεύση καλοκαιριού και έναν αιώνα ιστορίας (+συνταγή)

Το πρωί θα τους δείτε να περιμένουν ανυπόμονα στην ουρά έξω από ιστορικούς φούρνους για τουλάχιστον μία, φρεσκοψημένη, καυτή sfogliatella. Τα απογεύματα πάλι, θα τους ζηλέψετε καθώς μαζί με τον δυνατό espresso τους, βυθίζουν χωρίς ενδοιασμούς το πιρούνι τους σ’ έναν αφράτο μπαμπά που ξεχειλίζει κρέμα και σιρόπι με έντονο ρούμι. Οι Ναπολιτάνοι, όπως και γενικότερα οι κάτοικοι της Καμπανίας, γλυκατζίδες από κούνια, απολαμβάνουν τα θεσπέσια γλυκά της περιοχής τους καθημερινά, χωρίς τύψεις: είτε πρόκειται για ένα δροσιστικό σορμπέ από τα φημισμένα λεμόνια του Σορέντο, είτε για ένα gelato με καρύδια από την ίδια περιοχή, είτε για μια φέτα αρωματικής pastiera napoletana, ακόμη και για έναν ταπεινό λουκουμά graffe στο χέρι.

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