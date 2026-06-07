Casa Fish: Για ολόφρεσκα ψαρικά, ντομάτα όπως παλιά και top αχνιστή σουπιά

Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τα νέα εγχειρήματα κάνουν διαρκώς την εμφάνισή τους κατά μήκος της παραλιακής. Η πιο πρόσφατη άφιξη συναντάται στη Βούλα και ακούει στο όνομα





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, ένα εστιατόριο που τοποθετεί στο επίκεντρο τη θάλασσα, όχι μόνο χάρη στη θέση του πάνω στον Σαρωνικό, αλλά για τον τρόπο που ενσωματώνει την ουσία και τη γεύση της θάλασσας, τόσο φυσικά και αβίαστα, στη γαστρονομική του ταυτότητα.