Casa Fish: Για ολόφρεσκα ψαρικά, ντομάτα όπως παλιά και top αχνιστή σουπιά
Casa Fish: Για ολόφρεσκα ψαρικά, ντομάτα όπως παλιά και top αχνιστή σουπιά
Στο Casa Fish ξεκοκαλίζουν τα ψάρια δίπλα στο τραπέζι, αφού τα έχουμε διαλέξει εμείς κα μας τα έχουν ζυγίσει. Η ψαροφαγία στα καλύτερά της.
Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τα νέα εγχειρήματα κάνουν διαρκώς την εμφάνισή τους κατά μήκος της παραλιακής. Η πιο πρόσφατη άφιξη συναντάται στη Βούλα και ακούει στο όνομα Casa Fish Athens, ένα εστιατόριο που τοποθετεί στο επίκεντρο τη θάλασσα, όχι μόνο χάρη στη θέση του πάνω στον Σαρωνικό, αλλά για τον τρόπο που ενσωματώνει την ουσία και τη γεύση της θάλασσας, τόσο φυσικά και αβίαστα, στη γαστρονομική του ταυτότητα.
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