Casa Fish: Για ολόφρεσκα ψαρικά, ντομάτα όπως παλιά και top αχνιστή σουπιά
CANTINA
Casa Fish Ψαροφαγία Αθηναϊκή Ριβιέρα

Casa Fish: Για ολόφρεσκα ψαρικά, ντομάτα όπως παλιά και top αχνιστή σουπιά

Στο Casa Fish ξεκοκαλίζουν τα ψάρια δίπλα στο τραπέζι, αφού τα έχουμε διαλέξει εμείς κα μας τα έχουν ζυγίσει. Η ψαροφαγία στα καλύτερά της.

Casa Fish: Για ολόφρεσκα ψαρικά, ντομάτα όπως παλιά και top αχνιστή σουπιά
Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τα νέα εγχειρήματα κάνουν διαρκώς την εμφάνισή τους κατά μήκος της παραλιακής. Η πιο πρόσφατη άφιξη συναντάται στη Βούλα και ακούει στο όνομα Casa Fish Athens, ένα εστιατόριο που τοποθετεί στο επίκεντρο τη θάλασσα, όχι μόνο χάρη στη θέση του πάνω στον Σαρωνικό, αλλά για τον τρόπο που ενσωματώνει την ουσία και τη γεύση της θάλασσας, τόσο φυσικά και αβίαστα, στη γαστρονομική του ταυτότητα.

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