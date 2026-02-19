4ο Cantina Academy: Επαγγελματική Ακαδημία Γαστρονομίας στην Αρκαδία, Ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης στη Γεωργική Σχολή και International Business School στην Κω

Η γαστρονομία ως στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης, εξωστρέφειας και σύνδεσης εκπαίδευσης–παραγωγής βρέθηκε στο επίκεντρο των σημαντικών ανακοινώσεων που έγιναν στο 4ο Cantina Academy στη Θεσσαλονίκη.

Από την ίδρυση της πρώτης επαγγελματικής ακαδημίας έως τη δημιουργία international business school και νέων ειδικοτήτων, το μήνυμα ήταν σαφές: η γαστρονομία περνά σε μια νέα, θεσμικά οργανωμένη φάση.

Σοφία Ζαχαράκη: Η πρώτη επαγγελματική ακαδημία στην Αρκαδία

Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι «στην Αρκαδία θα λειτουργήσει τον Μάρτιο του 2026 η πρώτη επαγγελματική ακαδημία», ανοίγοντας –όπως σημείωσε– προοπτικές για αντίστοιχες δομές σε όλη τη χώρα.

Περιγράφοντας το νέο μοντέλο, έκανε λόγο για «την πρώτη προσπάθεια σύμπραξης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα», όπου ιδιωτικός φορέας θα δημιουργεί ΙΕΚ, οι απόφοιτοι θα εργάζονται κατά 40% σε συνεργαζόμενη επιχείρηση και «το κράτος θα χρηματοδοτεί την πρακτική και τη μαθητεία και θα δίνει εχέγγυα για υποδομές».

Παράλληλα, τόνισε ότι «έχουμε δημιουργήσει μια αλυσίδα» από το γυμνάσιο έως τα πανεπιστήμια που μπορεί να τροφοδοτήσει τη γαστρονομία, τον επισιτισμό και τη φιλοξενία με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι «είναι μια εξαιρετική στιγμή να συζητήσουμε για συμπράξεις μέσω του υπάρχοντος πλαισίου με ξενόγλωσσα προγράμματα για κοινά μεταπτυχιακά», ιδίως στο πεδίο της γαστρονομίας.



Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr