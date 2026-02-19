ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

4ο Cantina Academy: Επαγγελματική Ακαδημία Γαστρονομίας στην Αρκαδία, Ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης στη Γεωργική Σχολή και International Business School στην Κω
CANTINA
4o Cantina Academy

4ο Cantina Academy: Επαγγελματική Ακαδημία Γαστρονομίας στην Αρκαδία, Ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης στη Γεωργική Σχολή και International Business School στην Κω

Από την ίδρυση της πρώτης επαγγελματικής ακαδημίας έως τη δημιουργία international business school και νέων ειδικοτήτων, το μήνυμα ήταν σαφές: η γαστρονομία περνά σε μια νέα, θεσμικά οργανωμένη φάση.

4ο Cantina Academy: Επαγγελματική Ακαδημία Γαστρονομίας στην Αρκαδία, Ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης στη Γεωργική Σχολή και International Business School στην Κω

Η γαστρονομία ως στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης, εξωστρέφειας και σύνδεσης εκπαίδευσης–παραγωγής βρέθηκε στο επίκεντρο των σημαντικών ανακοινώσεων που έγιναν στο 4ο Cantina Academy στη Θεσσαλονίκη

Από την ίδρυση της πρώτης επαγγελματικής ακαδημίας έως τη δημιουργία international business school και νέων ειδικοτήτων, το μήνυμα ήταν σαφές: η γαστρονομία περνά σε μια νέα, θεσμικά οργανωμένη φάση.

Σοφία Ζαχαράκη: Η πρώτη επαγγελματική ακαδημία στην Αρκαδία

Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι «στην Αρκαδία θα λειτουργήσει τον Μάρτιο του 2026 η πρώτη επαγγελματική ακαδημία», ανοίγοντας –όπως σημείωσε– προοπτικές για αντίστοιχες δομές σε όλη τη χώρα.

Περιγράφοντας το νέο μοντέλο, έκανε λόγο για «την πρώτη προσπάθεια σύμπραξης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα», όπου ιδιωτικός φορέας θα δημιουργεί ΙΕΚ, οι απόφοιτοι θα εργάζονται κατά 40% σε συνεργαζόμενη επιχείρηση και «το κράτος θα χρηματοδοτεί την πρακτική και τη μαθητεία και θα δίνει εχέγγυα για υποδομές».

Παράλληλα, τόνισε ότι «έχουμε δημιουργήσει μια αλυσίδα» από το γυμνάσιο έως τα πανεπιστήμια που μπορεί να τροφοδοτήσει τη γαστρονομία, τον επισιτισμό και τη φιλοξενία με εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι «είναι μια εξαιρετική στιγμή να συζητήσουμε για συμπράξεις μέσω του υπάρχοντος πλαισίου με ξενόγλωσσα προγράμματα για κοινά μεταπτυχιακά», ιδίως στο πεδίο της γαστρονομίας.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης