4ο Cantina Academy: Επαγγελματική Ακαδημία Γαστρονομίας στην Αρκαδία, Ειδικότητα Μαγειρικής Τέχνης στη Γεωργική Σχολή και International Business School στην Κω
Από την ίδρυση της πρώτης επαγγελματικής ακαδημίας έως τη δημιουργία international business school και νέων ειδικοτήτων, το μήνυμα ήταν σαφές: η γαστρονομία περνά σε μια νέα, θεσμικά οργανωμένη φάση.
Η γαστρονομία ως στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης, εξωστρέφειας και σύνδεσης εκπαίδευσης–παραγωγής βρέθηκε στο επίκεντρο των σημαντικών ανακοινώσεων που έγιναν στο 4ο Cantina Academy στη Θεσσαλονίκη.
Σοφία Ζαχαράκη: Η πρώτη επαγγελματική ακαδημία στην Αρκαδία
Η Σοφία Ζαχαράκη ανακοίνωσε ότι «στην Αρκαδία θα λειτουργήσει τον Μάρτιο του 2026 η πρώτη επαγγελματική ακαδημία», ανοίγοντας –όπως σημείωσε– προοπτικές για αντίστοιχες δομές σε όλη τη χώρα.
Περιγράφοντας το νέο μοντέλο, έκανε λόγο για «την πρώτη προσπάθεια σύμπραξης ιδιωτικού και δημοσίου τομέα», όπου ιδιωτικός φορέας θα δημιουργεί ΙΕΚ, οι απόφοιτοι θα εργάζονται κατά 40% σε συνεργαζόμενη επιχείρηση και «το κράτος θα χρηματοδοτεί την πρακτική και τη μαθητεία και θα δίνει εχέγγυα για υποδομές».
Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε και στη διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, σημειώνοντας ότι «είναι μια εξαιρετική στιγμή να συζητήσουμε για συμπράξεις μέσω του υπάρχοντος πλαισίου με ξενόγλωσσα προγράμματα για κοινά μεταπτυχιακά», ιδίως στο πεδίο της γαστρονομίας.
