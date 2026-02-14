Ελαφριά και χορταστικά με μανιτάρια και λαχανικά: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA
Lidl Weekend Lidl Ελλάς

Ελαφριά και χορταστικά με μανιτάρια και λαχανικά: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Τον χειμώνα έχουμε ταυτίσει τη θαλπωρή με τα πιο βαριά φαγητά. Η εποχή προσφέρεται για γεύματα που μπορούν να μας ζεστάνουν και να μας χορτάσουν ενώ είναι συγχρόνως ελαφριά και νόστιμα

Ελαφριά και χορταστικά με μανιτάρια και λαχανικά: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Το μυστικό βρίσκεται στον συνδυασμό. Πρωτεΐνες, όπως κοτόπουλο ή κρέας χωρίς πολύ λίπος, ψάρι ή φυτικές εναλλακτικές, σε συνδυασμό με λαχανικά εποχής και μανιτάρια δίνουν γεύση και θρεπτική αξία στο πιάτο.

Προτιμάμε το μαγείρεμα σε κατσαρόλα, φούρνο ή airfryer από το τηγάνισμα. Το ελαιόλαδο χρησιμοποιείται με μέτρο, ενώ τα μυρωδικά, τα μπαχαρικά και τα όξινα στοιχεία, όπως το λεμόνι ή λίγο ξίδι, δίνουν ένταση και φρεσκάδα. Μικρές ποσότητες αμυλούχων τροφών όπως είναι το ρύζι και οι πατάτες μπαίνουν όταν θέλουμε να ενισχύσουμε το αίσθημα του κορεσμού.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης