Πρόβειο γιαούρτι όπως παλιά, σε ένα από τα παλαιότερα γαλακτοπωλεία της Αθήνας
Πάμε στο ιστορικό γαλακτοπωλείο «ΛΟΥΣΙ» για παραδοσιακό γιαούρτι, πρόβειο, αγελαδινό και κατσικίσιο, με συνταγές και γεύσεις όπως παλιά
Με τις ίδιες ακριβώς παλιές παραδοσιακές συνταγές σε γιαούρτι πρόβειο, αγελαδινό και κατσικίσιο η «ΛΟΥΣΙ» από το 1935 ενισχύει την ελληνική γαλακτοκομική κουλτούρα και παράδοση του τόπου μας υπενθυμίζοντάς μας τις αξεπέραστες αξίες της ντόπιας κτηνοτροφίας. Το όνομα της γαλακτοκομικής επιχείρησης «ΛΟΥΣΙ» προκύπτει από τα αρχικά του ονόματος του εμπνευστή και πρωτεργάτη της, Λουκά Σιότροπου. Ο ίδιος θεωρείται ένας από τους παλαιότερους γαλακτοπώλες της Αθήνας, καθώς σχεδόν 90 χρόνια πίσω, κατεβαίνοντας από τα βουνά της Φωκίδας «όργωνε» την Πρωτεύουσα διανέμοντας το ξακουστό του γάλα του μέσα σε ψηλές γυάλινες μπουκάλες.
