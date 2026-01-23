Όσπρια παντρεμένα, με κρέας, κοτόπουλο και θαλασσινά: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA
Όσπρια Κρέας Κοτόπουλο

Φασόλια, ρεβίθια και φακές σε δημιουργικούς συνδυασμούς με λαχανικά, κρεατικά, πουλερικά, και θαλασσινά προσφέρουν άπειρες δυνατότητες

Τα όσπρια, θρεπτικά, χορταστικά και νόστιμα, αποτελούν τη βάση της ελληνικής κουζίνας και βρίσκονται σταθερά στις κατσαρόλες μας, με κλασικές αλλά και πιο σύγχρονες εκδοχές. Αν μάλιστα γνωρίζουμε τα μυστικά τους θα έχουμε σίγουρη επιτυχία.

Είναι σημαντικό να μην ανακατεύουμε διαφορετικές παρτίδες οσπρίων διότι ο χρόνος μαγειρέματός τους μπορεί να είναι πολύ διαφορετικός. Όλα σχεδόν τα όσπρια (εκτός από τις φακές) χρειάζονται μούλιασμα για περίπου 10-14 ώρες και κατά κανόνα μαγειρεύονται σε κρύο νερό. Μετά το μούλιασμα θα πετάξουμε τα όσπρια που επιπλέουν στο νερό. Εάν δεν έχουμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας για να μουλιάσουμε τα όσπρια, τότε θα τα βράσουμε με λίγο μπέικιν πάουντερ για περίπου 40 λεπτά, θα τα ξεπλύνουμε και θα τα μαγειρέψουμε ως συνήθως. Για να μη σκληρύνουν βάζουμε πάντοτε το αλάτι προς το τέλος του μαγειρέματος.

