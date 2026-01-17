Το ρομανέσκο είναι μπρόκολο ή κουνουπίδι; Και 3 εύκολοι τρόποι να το μαγειρέψετε
CANTINA
ρομανέσκο μπρόκολο κουνουπίδι

Το ρομανέσκο είναι μπρόκολο ή κουνουπίδι; Και 3 εύκολοι τρόποι να το μαγειρέψετε

Άλλοι το αποκαλούν μπρόκολο και σε άλλους θυμίζει περισσότερο το κουνουπίδι. Ανακαλύπτουμε τι είναι τελικά και πώς μαγειρεύεται

Το ρομανέσκο είναι μπρόκολο ή κουνουπίδι; Και 3 εύκολοι τρόποι να το μαγειρέψετε
Όταν το ρομανέσκο έκανε την εμφάνισή του στους πάγκους με τα ζαρζαβατικά δεν πέρασε απαρατήρητο. Δίπλα στα πρασινωπά μπρόκολα και στα αφράτα και χρωματιστά κουνουπίδια έμοιαζε ψεύτικο. Για τους επιστήμονες θεωρείται φυσικό παράδειγμα «φράκταλ» και για όλους εμάς που αγαπάμε τη μαγειρική η απορία είναι η εξής: Είναι μπρόκολο ή κουνουπίδι τελικά;

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης