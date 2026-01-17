Το ρομανέσκο είναι μπρόκολο ή κουνουπίδι; Και 3 εύκολοι τρόποι να το μαγειρέψετε
Το ρομανέσκο είναι μπρόκολο ή κουνουπίδι; Και 3 εύκολοι τρόποι να το μαγειρέψετε
Άλλοι το αποκαλούν μπρόκολο και σε άλλους θυμίζει περισσότερο το κουνουπίδι. Ανακαλύπτουμε τι είναι τελικά και πώς μαγειρεύεται
Όταν το ρομανέσκο έκανε την εμφάνισή του στους πάγκους με τα ζαρζαβατικά δεν πέρασε απαρατήρητο. Δίπλα στα πρασινωπά μπρόκολα και στα αφράτα και χρωματιστά κουνουπίδια έμοιαζε ψεύτικο. Για τους επιστήμονες θεωρείται φυσικό παράδειγμα «φράκταλ» και για όλους εμάς που αγαπάμε τη μαγειρική η απορία είναι η εξής: Είναι μπρόκολο ή κουνουπίδι τελικά;
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα