Το ρομανέσκο είναι μπρόκολο ή κουνουπίδι; Και 3 εύκολοι τρόποι να το μαγειρέψετε

Όταν το ρομανέσκο έκανε την εμφάνισή του στους πάγκους με τα ζαρζαβατικά δεν πέρασε απαρατήρητο. Δίπλα στα πρασινωπά μπρόκολα και στα αφράτα και χρωματιστά κουνουπίδια έμοιαζε ψεύτικο. Για τους επιστήμονες θεωρείται φυσικό παράδειγμα «φράκταλ» και για όλους εμάς που αγαπάμε τη μαγειρική η απορία είναι η εξής: Είναι μπρόκολο ή κουνουπίδι τελικά;