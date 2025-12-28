Spit Jack Golden Hall: Η rotisserie που ήρθε για να μείνει στο Μαρούσι
Spit Jack Golden Hall: Η rotisserie που ήρθε για να μείνει στο Μαρούσι
Το Spit Jack Golden Hall, διατηρεί τα στοιχεία που το έκαναν σημείο αναφοράς, ενσωματώνοντας μικρές, προσεκτικές δημιουργικές παρεμβάσεις
Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του, το Spit Jack πρότεινε μια διαφορετική προσέγγιση στο ψητό κρέας, φέρνοντας τη λογική της rotisserie στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας. Χωρίς να απομακρυνθεί από τον χαρακτήρα που το καθιέρωσε, το Spit Jack Golden Hall διατηρεί μια σταθερή ταυτότητα και σαφείς αναφορές στο comfort φαγητό, εκεί όπου η τεχνική υπηρετεί τη γεύση και όχι το αντίστροφο.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα