Spit Jack Golden Hall: Η rotisserie που ήρθε για να μείνει στο Μαρούσι
Spit Jack Golden Hall: Η rotisserie που ήρθε για να μείνει στο Μαρούσι

Το Spit Jack Golden Hall, διατηρεί τα στοιχεία που το έκαναν σημείο αναφοράς, ενσωματώνοντας μικρές, προσεκτικές δημιουργικές παρεμβάσεις

Από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του, το Spit Jack πρότεινε μια διαφορετική προσέγγιση στο ψητό κρέας, φέρνοντας τη λογική της rotisserie στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας. Χωρίς να απομακρυνθεί από τον χαρακτήρα που το καθιέρωσε, το Spit Jack Golden Hall διατηρεί μια σταθερή ταυτότητα και σαφείς αναφορές στο comfort φαγητό, εκεί όπου η τεχνική υπηρετεί τη γεύση και όχι το αντίστροφο.

