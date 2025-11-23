Φρικασέ, βραστό και πίτες, τα αγαπημένα του χειμώνα: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
CANTINA
βραστό Φρικασέ Lidl Weekend

Φρικασέ, βραστό και πίτες, τα αγαπημένα του χειμώνα: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο

Ας σκεφτούμε μια εικόνα θαλπωρής. Έξω ο καιρός έχει ψυχράνει κι εμείς βρισκόμαστε σπίτι μας για να χαρούμε το Σαββατοκύριακο.

Φρικασέ, βραστό και πίτες, τα αγαπημένα του χειμώνα: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Πάνω στο τραπέζι έχουμε Πιτούλες με πράσο, πανσέτα και γραβιέρα, Χοιρινό με σέλινο φρικασέ, Χωριάτικη πίτα με κολοκύθα, λουκάνικο και κάρυ, Πάστα φλώρα με μαρμελάδα πορτοκάλι, Βραστό με χειμωνιάτικα λαχανικά, και Ζεστή σαλάτα με κουνουπίδι και λεμονάτα ρεβίθια. Τα αγαπημένα μας χειμωνιάτικα πιάτα μάς περιμένουν και οι μέρες γεμίζουν νοστιμιά.

Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης