Φρικασέ, βραστό και πίτες, τα αγαπημένα του χειμώνα: Ένα πλήρες μενού για όλο το Σαββατοκύριακο
Ας σκεφτούμε μια εικόνα θαλπωρής. Έξω ο καιρός έχει ψυχράνει κι εμείς βρισκόμαστε σπίτι μας για να χαρούμε το Σαββατοκύριακο.
Πάνω στο τραπέζι έχουμε Πιτούλες με πράσο, πανσέτα και γραβιέρα, Χοιρινό με σέλινο φρικασέ, Χωριάτικη πίτα με κολοκύθα, λουκάνικο και κάρυ, Πάστα φλώρα με μαρμελάδα πορτοκάλι, Βραστό με χειμωνιάτικα λαχανικά, και Ζεστή σαλάτα με κουνουπίδι και λεμονάτα ρεβίθια. Τα αγαπημένα μας χειμωνιάτικα πιάτα μάς περιμένουν και οι μέρες γεμίζουν νοστιμιά.
Διαβάστε περισσότερα στο cantina.protothema.gr.
