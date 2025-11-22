Πώς ψήνουμε κάστανα στον φούρνο χωρίς να στεγνώσουν – Τα 4 απλά βήματα

Ευδοκιμούν σε όλη την Ελλάδα, από τη Μακεδονία έως την Κρήτη και με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε κάστανα στον φούρνο χωρίς να στεγνώσουν