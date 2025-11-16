Αραβική πίτα με χούμους, ψητές πιπεριές, καρότο και καλαμπόκι
Αραβική πίτα με χούμους, ψητές πιπεριές, καρότο και καλαμπόκι
Φτιάχνουμε ένα διαφορετικό και πολύ χορταστικό σάντουιτς με αραβική πίτα και χούμους, το οποίο είναι ιδανικό και για περιόδους νηστείας
Διαδικασία
Βήμα 1
Σε ένα τηγάνι βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε σε δυνατή φωτιά τις πιπεριές και από τις δύο πλευρές, μέχρι να πάρουν χρώμα. Αν θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιπεριές Φλωρίνης σε άλμη.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Βήμα 1
Σε ένα τηγάνι βάζουμε λίγο ελαιόλαδο και ψήνουμε σε δυνατή φωτιά τις πιπεριές και από τις δύο πλευρές, μέχρι να πάρουν χρώμα. Αν θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πιπεριές Φλωρίνης σε άλμη.
Δείτε αναλυτικά τη συνταγή στο cantina.protothema.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα