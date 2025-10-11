Πόσα ξοδεύει για φαγητό ένας πρωτοετής φοιτητής στην Κομοτηνή

Πόσα ξοδεύουμε για φαγητό;



Κάθε φθινόπωρο, χιλιάδες νέοι εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι για να ξεκινήσουν τη φοιτητική τους ζωή σε μια άλλη πόλη.

Με την έναρξη των μαθημάτων, αρχίζει και η περίοδος προσαρμογής των φοιτητών – τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειές τους – σε μια εντελώς διαφορετική καθημερινότητα. Μία από τις βασικότερες προκλήσεις αυτής της νέας φάσης είναι ο επανασχεδιασμός του οικογενειακού προϋπολογισμού, που πλέον πρέπει να καλύπτει το ενοίκιο, τους λογαριασμούς και τα έξοδα διατροφής και μετακίνησης του φοιτητή, απαιτώντας σχολαστικό υπολογισμό και οικονομική ισορροπία.

Πόσα ξοδεύει η οικογένεια του Άγγελου

Έξοδα φαγητού και μετακίνησης

Μία τέτοια περίπτωση είναι και του 18χρονου Άγγελου Κ., ο οποίος επέλεξε να ακολουθήσει το όνειρό του να σπουδάσει στα ΤΕΦΑΑ και να μετακομίσει στην Κομοτηνή . Η οικογένειά του στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του, γνωρίζοντας ότι το οικονομικό κόστος για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα είναι αρκετά υψηλό.Τα συνολικά έξοδα ενοικίου για μία γκαρσονιέρα, για ρεύμα και νερό αγγίζουν τα 350 ευρώ μηνιαίως. Όπως, μάλιστα, μας είπε η μητέρα του Άγγελου, «ήμασταν τυχεροί γιατί η γκαρσονιέρα που βρήκαμε είναι σε πολύ καλή κατάσταση, οπότε το ενοίκιο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπερβολικό».Όμως, τα μηνιαία έξοδα του Άγγελου είναι αρκετά περισσότερα. Για το σούπερ μάρκετ υπολογίζονται στα 120 ευρώ, ο καφές ή το φαγητό delivery φτάνουν στα 180 ευρώ, ενώ το κόστος μετακίνησης με το τοπικό λεωφορείο από το σπίτι προς το πανεπιστήμιο είναι στα 18 ευρώ. Αν κάνουμε την πρόσθεση, προκύπτει ένα μηνιαίο κόστος ύψους 668 ευρώ, ποσόν αρκετά υψηλό, αν σκεφτούμε ότι ο κατώτατος καθαρός βασικός μισθός είναι 743 ευρώ.Η οικογένεια του Άγγελου καλύπτει απευθείας το κόστος για ενοίκιο-ρεύμα-νερό (350 ευρώ) και τα υπόλοιπα έξοδα βγαίνουν από το χαρτζιλίκι που του στέλνουν οι γονείς και η γιαγιά κάθε τέλος του μήνα. Παράλληλα, ο ίδιος σκέφτεται να βρει εργασία μερικής απασχόλησης για να μπορεί να στηρίζει οικονομικά τις σπουδές του και να μην επιβαρύνει υπερβολικά την οικογένειά του.

Η περίπτωση του Άγγελου αποτυπώνει το καθημερινό στοίχημα που δίνουν χιλιάδες φοιτητές σε όλη τη χώρα – να ισορροπήσουν ανάμεσα στις απαιτήσεις των σπουδών τους και στο βάρος των οικονομικών υποχρεώσεων που συνοδεύουν τη φοιτητική ζωή.