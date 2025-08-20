Φτιάχνουμε σπιτικό παγωτό με ζαχαρούχο γάλα - Πώς πετυχαίνουμε την τέλεια υφή

Όσοι αγαπάμε το παγωτό, σίγουρα κάποια στιγμή στη ζωή μας έχουμε προσπαθήσει να φτιάξουμε μόνοι μας στο σπίτι, χωρίς όμως να πετυχαίνουμε αυτό που ονειρευόμαστε. Συχνά, μάλιστα, ρίχνουμε το φταίξιμο στην έλλειψη του εξοπλισμού και πιστεύουμε ότι το αποτέλεσμα είναι είτε σκληρό είτε γεμάτο κρυστάλλους γιατί δεν έχουμε παγωτομηχανή. Η αλήθεια ωστόσο δεν κρύβεται τόσο στον εξοπλισμό, όσο στην τεχνική.Για να κάνουμε τη ζωή σας πιο εύκολη, συγκεντρώσαμε τα μικρά μυστικά που, αν τα ακολουθήσετε βήμα-βήμα, θα πετύχετε το πολυπόθητο αποτέλεσμα και στη γεύση και στην υφή.Το παγωτό χρειάζεται αέρα για να γίνει αφράτο. Η παγωτομηχανή το πετυχαίνει αυτό ανακατεύοντας το μείγμα ενώ παγώνει. Χωρίς μηχανή, πρέπει να βρούμε τρόπους να ενσωματώσουμε αέρα και να εμποδίσουμε τους κρυστάλλους πάγου να σχηματιστούν. Συνεπώς, χρειαζόμαστε ένα καλό φουέ (αυγοδάρτη) και αρκετή υπομονή.Ο κρόκος βοηθά να «δέσει» η βάση, να γίνει πιο κρεμώδης και λιγότερο παγωμένη σε κρυστάλλους. Όταν το προσθέτουμε σταδιακά στο ζεστό γάλα (με ανακάτεμα), οι πρωτεΐνες του πήζουν ελαφρά και δίνουν υφή κρέμας. Με αυτόν τον τρόπο,, ενώ χαρίζει και το βελούδινο αποτέλεσμα που ζητάμε από ένα καλό παγωτό.