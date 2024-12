Πρέπει να μισείς το ποδόσφαιρο για να ακυρώσεις αυτό το γκολ

Κλείσιμο

Κάποια στιγμή ακούω έναν ραδιοφωνικό παραγωγό να διαβάζει μηνύματα ακροατών: «Πρέπει να μισούν το ποδόσφαιρο ο Τσιμεντερίδης και ο Ζαμπαλάς για να ακυρώσουν αυτό το γκολ του Γκαρθία» είπε, μεταφέροντας προφορικά όσα του είχε γράψει σε κείμενο –υποθέτω- ένας φίλος του Άρη Αν και εκνευρισμένος χαμογέλασα ακούγοντας αυτή την ατάκα - μου φάνηκε εύστοχη. Έχω σκεφτεί κι εγώ κάμποσες φορές πως για να καταλήξει κάποιος να γίνει διαιτητής το πιθανότερο είναι πως έχει αποτύχει σαν ποδοσφαιριστής οπότε δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να διακατέχεται από μια υποβόσκουσα αντιπάθεια για το άθλημα.Δεν πιστεύω πάντως πως τέτοιου είδους ψυχολογικά υπο-κίνητρα οδήγησαν τον on field διαιτητή Τσιμεντερίδη και τον VARίστα Ζαμπαλά στην απόφαση να ακυρώσουν ένα πεντακάθαρο γκολ. Υπάρχει άλλο υπόβαθρο στην περίπτωση τους.Η φάση ξεκινάει με μια πολύ συνηθισμένη διεκδίκηση στο κέντρο: Ο Σιφουέντες γίνεται κάτοχος της μπάλας, ο Μίγκελ Λουίς τον σπρώχνει ελαφρώς, ο μέσος του Αρη ανταποδίδει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ένταση καταφέρνοντας να διατηρήσει στην κατοχή του την μπάλα και τελικώς πασάρει στον Μάνου. Δεκάδες τέτοιες φάσεις συμβαίνουν στους ποδοσφαιρικούς αγώνες, ποτέ δεν δίνονται φάουλ. Ο Τσιμεντερίδης βρίσκεται στα 5 μέτρα από τη διεκδίκηση και υποδεικνύει το αυτονόητο: Παίζεται. Ο Μάνου γίνεται κάτοχος της μπάλας και εν συνεχεία… ζωγραφίζει στην εστία του Τσάβες. Ήταν το 1-2 για τον Αρη στο 64ο λεπτό.Ωστόσο ο Ζαμπαλάς που βρίσκεται στο VAR καλεί τον Τσιμεντερίδη, του δείχνει τη φάση και μετά από εξέταση που διαρκεί πάνω από 2 λεπτά ο Κοζανίτης διαιτητής ακυρώνει ένα κανονικό γκολ. Καθαρή αλλοίωση του σκορ της αναμέτρησης.Ας μείνουμε λίγο στον Ζαμπαλά: O εξ Ηπείρου ρέφερι ήταν στο VAR στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του Παναιτωλικού με τον ΝΠΣ Βόλο μόλις πριν από 2 αγωνιστικές. Στις καθυστερήσεις είχε καλέσει τον –τότε- on field ρέφερι Τσέτσιλα για να υποδείξει πέναλτι σε υποτιθέμενη ανατροπή του Μεντιέτα από τον Παντελάκη. Ο Τσέτσιλας αφού είδε και ξαναείδε τη φάση στο μόνιτορ τελικά ενέδωσε και καταλόγισε την εσχάτη των ποινών: ο ΝΠΣ Βόλος κέρδισε με 0-1 και ο Παναιτωλικός διαμαρτυρήθηκε –δικαίως- για αλλοίωση αποτελέσματος.Ο Τσέτσιλας τιμωρήθηκε από την ΕΠΟ/ΚΕΔ με αποκλεισμό από τους ορισμούς –είχε κάνει ένα ακόμη σημαντικό λάθος νωρίτερα στην αναμέτρηση αποβάλλοντας τον Στάγιτς με ανύπαρκτη δεύτερη κίτρινη- αλλά ο Ζαμπαλάς που τον «καθοδήγησε» για να δώσει ένα λάθος πέναλτι την έβγαλε καθαρή.Για την ακρίβεια όχι απλά την έβγαλε καθαρή αλλά η ΕΠΟ/ΚΕΔ τον όρισε στο αμέσως επόμενο εντός έδρας ματς του Παναιτωλικού – αυτό προχθές κόντρα στον Αρη σε μια τζογαδόρικη και εν τέλει εντελώς λανθασμένη –όπως περίτρανα αποδείχθηκε- απόφαση.Εάν η Ομοσπονδία –κακώς- το έκανε για να τον τσεκάρει, ο Ζαμπαλάς απέτυχε στο τεστ: «διόρθωσε» το λάθος που είχε κάνει κατά του Παναιτωλικού με νέο λάθος κατά του Άρη. Όπερ η τιμωρία του είναι μονόδρομος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η ΕΠΟ/ΚΕΔ θέτει εαυτόν στο κάδρο των ευθηνών περί αλλοίωσης του πρωταθλήματος χαλώντας έτσι τις –όποιες- καλές εντυπώσεις αρχικώς είχε δημιουργήσει.Προφανώς το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για όσα έγιναν το Σάββατο στο Αγρίνιο ανήκει στον Τσιμεντερίδη: πάντα τις τελικές αποφάσεις τις λαμβάνει ο on field διαιτητής.O ρέφερι από την Κοζάνη είχε υποπέσει σε σημαντικά λάθη κατά των «κιτρινόμαυρων» στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής με τον Πανσερραϊκό οπότε δημιουργεί μοτίβο. Δεν γνωρίζω τα κίνητρα της ΕΠΟ/ΚΕΔ αλλά είναι βέβαιο πως ο ορισμός του –ξανά- σε ματς του Αρη αποδείχθηκε καταστροφικός για το ίματζ που θέλει να χτίσει.Στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό ο Τσιμεντερίδης κατόρθωσε… να ξεπεράσει τον εαυτό του: Στο 42’, αμέσως μετά το 1-1, ο Σίστο κλέβει την μπάλα από τον Μαυρία, βγαίνει στην αντεπίθεση με εξαιρετικές προϋποθέσεις αλλά τον σταματάει με ανύπαρκτο φάουλ, στο 64’ ακυρώνει το γκολ του Γκαρθία και στο 98’ δεν δίνει φάουλ σε –ακούσιο- επικίνδυνο όμως- χτύπημα με τις τάπες του Μαυρία στον Χουάνκαρ. Στην εξέλιξη της φάσης κι ενώ ο Αρης έπαιζε με 9 παίκτες –είχε αποβληθεί νωρίτερα ο Ρόουζ και ο Χουάνκαρ αποχώρησε τραυματίας- ο Παναιτωλικός έκανε το 2-1.