Επιχειρηματίας σχεδιάζει πόλη στη μέση του ωκεανού που θα αντέξει 1.000 χρόνια και θα ξεφύγει από τους νόμους των ΗΠΑ
Επιχειρηματίας σχεδιάζει πόλη στη μέση του ωκεανού που θα αντέξει 1.000 χρόνια και θα ξεφύγει από τους νόμους των ΗΠΑ
Ο Palmer Luckey επαναφέρει ένα φιλόδοξο σχέδιο που είχε συλλάβει το 2014, με στόχο τη δημιουργία μιας πλωτής πόλης με διάρκεια ζωής έως και 1.000 χρόνια
Ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία του Oculus, της εταιρείας εικονικής πραγματικότητας που εξαγόρασε το Facebook το 2014 έναντι 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, θέλει να δημιουργήσει μια πόλη στη μέση του ωκεανού. Ο Palmer Luckey επαναφέρει μια ιδέα που είχε αναπτύξει πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, παρουσιάζοντας ένα σχέδιο που φιλοδοξεί να προσφέρει μια εναλλακτική στις αμερικανικές επιχειρήσεις που επιβαρύνονται από κανονισμούς και περιορισμούς.
Το εγχείρημα ονομάζεται SLAB και, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει διάρκεια ζωής 1.000 ετών. Ο Luckey αποκάλυψε την πρόθεσή του σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, εξηγώντας ότι η πώληση της Oculus τού έδωσε την οικονομική δυνατότητα να ασχοληθεί με την ανάπτυξη της ιδέας. «Η πώληση της Oculus στο Facebook το 2014 μου έδωσε τα χρήματα για να κάνω μαθήματα πτήσης ελικοπτέρου και να αναπτύξω μια πλωτή πόλη με την ονομασία SLAB, με σχεδιασμένη διάρκεια ζωής 1.000 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
Το εγχείρημα ονομάζεται SLAB και, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει διάρκεια ζωής 1.000 ετών. Ο Luckey αποκάλυψε την πρόθεσή του σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, εξηγώντας ότι η πώληση της Oculus τού έδωσε την οικονομική δυνατότητα να ασχοληθεί με την ανάπτυξη της ιδέας. «Η πώληση της Oculus στο Facebook το 2014 μου έδωσε τα χρήματα για να κάνω μαθήματα πτήσης ελικοπτέρου και να αναπτύξω μια πλωτή πόλη με την ονομασία SLAB, με σχεδιασμένη διάρκεια ζωής 1.000 ετών», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε περισσότερα: www.gazzetta.gr
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