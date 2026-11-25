Μπορεί να θυμίζουν παιχνίδια ή διακοσμητικά για παιδικά πάρτι, όμως έχουν έναν πολύ διαφορετικό προορισμό. Φουσκωτά μαχητικά αεροσκάφη, άρματα μάχης, συστήματα αεράμυνας και στρατιωτικά οχήματα φέρεται να προμηθεύεται η Ρωσία από κινεζικές εταιρείες, με στόχο να παραπλανήσει τις ουκρανικές δυνάμεις και να τις αναγκάσει να ξοδεύουν πολύτιμα πυρομαχικά σε ψεύτικους στόχους.Οι σχετικές καταχωρίσεις εντοπίστηκαν σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες που δραστηριοποιούνται στην Κίνα και τη Ρωσία. Ορισμένα από τα προϊόντα κοστίζουν μόλις μερικές εκατοντάδες δολάρια, ενώ διαφημίσεις στη ρωσική γλώσσα εμφανίζονται να καταγράφουν ήδη εκατοντάδες παραγγελίες για φουσκωτά ομοιώματα στρατιωτικών αεροσκαφών. Η συγκεκριμένη αγορά φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερη επιχειρηματική δραστηριότητα, με εταιρείες που προωθούν ολοένα και περισσότερα είδη στρατιωτικού εξοπλισμού σε μορφή φουσκωτών αντιγράφων.Μία από τις εταιρείες που εμφανίζονται στις σχετικές καταχωρίσεις είναι η Gauss, η οποία φαίνεται να συνδέεται με διάφορες επιχειρήσεις και εμπορικές ονομασίες στην Κίνα. Στα διαφημιστικά της βίντεο παρουσιάζονται σειρές από φουσκωτά άρματα μάχης μέσα σε μεγάλες εγκαταστάσεις παραγωγής, ενώ το μήνυμα προς τους υποψήφιους πελάτες είναι ότι η παραπλάνηση του αντιπάλου αποτελεί πλέον σημαντικό κομμάτι του σύγχρονου πολέμου.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και ο τρόπος με τον οποίο προωθούνται τα προϊόντα. Σε αρκετά βίντεο εμφανίζεται μια νεαρή γυναίκα με το όνομα Sheena, η οποία παρουσιάζει τα φουσκωτά στρατιωτικά ομοιώματα. Σε μία από τις αναρτήσεις της υποστηρίζει ότι η αρχική παραγγελία αφορούσε 500 φουσκωτά τανκ, τα οποία νόμιζε πως προορίζονταν για παιδικά παιχνίδια. Όπως λέει, στη συνέχεια άρχισαν να ζητούνται διαφορετικά προϊόντα, από αεροσκάφη και πυραυλικά οχήματα μέχρι συστήματα ραντάρ.