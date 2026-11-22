Μοιάζει με πρωταπριλιάτικη είδηση, αλλά συνέβη στα αλήθεια. Τον Ιανουάριο του 1913, ένα ζευγάρι από το Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζέσι και η Ματίλντα Μπιγκ, αποφάσισε να στείλει τον μικρό του γιο ταχυδρομικώς μέχρι το σπίτι της γιαγιάς του, που βρισκόταν σε απόσταση περίπου 2,5 χλμ.Το παιδί, ο Τζέιμς Μπιγκ, ήταν μόλις οκτώ μηνών και έγινε μία από τις πιο ασυνήθιστες περιπτώσεις στην ιστορία των αμερικανικών ταχυδρομείων.Με 14 λεπτά και μία ασφάλεια το έστειλαν στη γιαγιά του: Το κενό της υπηρεσίαςΟι γονείς πλήρωσαν 15 σεντς του δολαρίου σε γραμματόσημα (περίπου 14 λεπτά του ευρώ με τη σημερινή ισοτιμία) και επιπλέον σύναψαν ταχυδρομική ασφάλεια 50 δολαρίων (περίπου 46 ευρώ).Ο λόγος που μπόρεσαν να το κάνουν ήταν ότι η νεοσύστατη υπηρεσία δεμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών είχε μόλις τεθεί σε λειτουργία και οι κανονισμοί ήταν τόσο ασαφείς που δεν απαγόρευαν ρητά την αποστολή ανθρώπων.Το πιο σουρεαλιστικό στοιχείο είναι ότι το μωρό δεν ταξίδεψε καν μέσα σε κάποιο κουτί. Μεταφέρθηκε από τον αγροτικό ταχυδρόμο Βέρνον Λιτλ, γνωστό της οικογένειας, ο οποίος λειτούργησε σχεδόν ταυτόχρονα ως διανομέας και νταντά. Ο μικρός ζύγιζε λιγότερο από 5 κιλά που επιτρέπονταν για τα δέματα, οπότε τυπικά πληρούσε τις προϋποθέσεις.Το επεισόδιο προκάλεσε τέτοια έκπληξη που η Ταχυδρομική Υπηρεσία κατέληξε να παρέμβει. Έπειτα από αρκετές παρόμοιες περιπτώσεις μεταξύ 1913 και 1915, ο γενικός διευθυντής των Ταχυδρομείων των ΗΠΑ απαγόρευσε ρητά την αποστολή ανθρώπων μέσω ταχυδρομείου.Βλέποντάς το από το σήμερα, είναι δύσκολο να αποφασίσει κανείς τι είναι πιο παράλογο: ότι κάποιοι γονείς έστειλαν το μωρό τους με το ταχυδρομείο ή ότι οι ταχυδρομικοί κανονισμοί της εποχής επέτρεπαν να θεωρηθεί σοβαρά κάτι τέτοιο καλή ιδέα.