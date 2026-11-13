Η μεγαλύτερη γέφυρα άγριας ζωής στον κόσμο ανοίγει τον Δεκέμβριο και τα πρώτα ζώα την επισκέφθηκαν ήδη

Η μεγαλύτερη γέφυρα άγριας ζωής στον κόσμο δεν έχει ακόμη εγκαινιαστεί, όμως ένας από τους μελλοντικούς χρήστες της δεν περίμενε την επίσημη ημερομηνία λειτουργίας. Ένα κογιότ καταγράφηκε από κάμερες να ανεβαίνει στη νότια πλαγιά της εντυπωσιακής κατασκευής στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, σχεδόν έναν μήνα πριν αυτή παραδοθεί επισήμως στα ζώα.Πρόκειται για τη Wallis Annenberg Wildlife Crossing, μια ειδικά διαμορφωμένη γέφυρα με φυσική βλάστηση, η οποία περνά πάνω από τον αυτοκινητόδρομο 101, στην περιοχή Αγκούρα Χιλς, στην κομητεία του Λος Άντζελες. Η κατασκευή καλύπτει δέκα λωρίδες κυκλοφορίας και δημιουργεί έναν ασφαλή διάδρομο μετακίνησης για τα άγρια ζώα, σε μια περιοχή όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει διακόψει εδώ και δεκαετίες τη φυσική επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών οικοσυστημάτων. Η επίσημη έναρξη λειτουργίας της έχει προγραμματιστεί για τις 2 Δεκεμβρίου 2026. Ωστόσο, στις 28 Οκτωβρίου, επιστήμονες του Εθνικού Πάρκου των ΗΠΑ (National Park Service) φωτογράφισαν ένα κογιότ να ανεβαίνει στην ακόμη ημιτελή κατασκευή.Η πρώτη καταγραφή έγινε από κάμερα παρακολούθησης της άγριας ζωής, η οποία έπιασε το ζώο να ανεβαίνει στη νότια πλαγιά της γέφυρας. Η φωτογραφία δημοσιοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου από το National Park Service και αποτέλεσε ένα σημαντικό πρώτο ορόσημο για το έργο.Οι επιστήμονες είχαν ήδη παρατηρήσει κογιότ, αγριόγατες (bobcats), γκρίζες αλεπούδες, ελάφια και πούμα να χρησιμοποιούν τακτικά ένα μονοπάτι δίπλα στη μελλοντική διάβαση. Η παρουσία τους στην ευρύτερη περιοχή ενίσχυε τις προσδοκίες ότι τα ζώα θα εντοπίσουν και θα αξιοποιήσουν τη νέα διαδρομή.