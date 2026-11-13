Εξαφανίστηκε 13χρονος στο κέντρο της Αθήνας
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Αθήνα Πατήσια Χαμόγελο του Παιδιού

Εξαφανίστηκε 13χρονος στο κέντρο της Αθήνας

Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο

Εξαφανίστηκε 13χρονος στο κέντρο της Αθήνας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στην περιοχή των Πατησίων, στην Αθήνα.

Τα ίχνη του 13χρονου αιγυπτιακής καταγωγής χάθηκαν στις 14:00 την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 13/11/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Σαΐφ (ον.) Ελσαούντι (επ.) έχει ύψος 1,40 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ φούτερ, μπλε φόρμα και κόκκινα αθλητικά παπούτσια. Έχει σημάδι ουλής στο χείλος.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Εξαφανίστηκε 13χρονος στο κέντρο της Αθήνας
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χαλκός: Το μέταλλο που κινεί το μέλλον και η στρατηγική ευκαιρία της Ελλάδας

Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έως τα δίκτυα ενέργειας, ο χαλκός αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα οικονομία. Η αναγνώριση των Σκουριών ως Στρατηγικού Έργου από την Ευρωπαϊκή Ένωση αναδεικνύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να συμμετέχει ουσιαστικά στην ευρωπαϊκή προσπάθεια εξασφάλισης κρίσιμων πρώτων υλών.

Το μέλλον της μόδας

Το πιο ενδιαφέρον ερώτημα για τη μόδα του μέλλοντος ίσως να μην είναι τι θα φοράμε, όσο τι θα θεωρούμε τότε ως αυτονόητο. Οι αλλαγές που ξεκινούν σήμερα δείχνουν ότι οδεύουμε προς έναν κόσμο όπου η αξία, η διάρκεια και η τεχνολογία θα επαναπροσδιορίσουν τη σχέση μας με τα ρούχα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης