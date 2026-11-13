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Εξαφανίστηκε 13χρονος στο κέντρο της Αθήνας
Εξαφανίστηκε 13χρονος στο κέντρο της Αθήνας
Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο
Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 13χρονου από χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στην περιοχή των Πατησίων, στην Αθήνα.
Τα ίχνη του 13χρονου αιγυπτιακής καταγωγής χάθηκαν στις 14:00 την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 13/11/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Σαΐφ (ον.) Ελσαούντι (επ.) έχει ύψος 1,40 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ φούτερ, μπλε φόρμα και κόκκινα αθλητικά παπούτσια. Έχει σημάδι ουλής στο χείλος.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Τα ίχνη του 13χρονου αιγυπτιακής καταγωγής χάθηκαν στις 14:00 την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 13/11/2026 για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Σαΐφ (ον.) Ελσαούντι (επ.) έχει ύψος 1,40 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ φούτερ, μπλε φόρμα και κόκκινα αθλητικά παπούτσια. Έχει σημάδι ουλής στο χείλος.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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