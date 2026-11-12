«Στοιχειωμένη» έπαυλη στην Καλιφόρνια, όπου δολοφονήθηκαν πέντε άνθρωποι, πωλείται για 4 εκατ. ευρώ

Μια πολυτελής έπαυλη στη Βόρεια Καλιφόρνια, με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, πισίνα, γήπεδο τένις και ιαπωνικό κήπο, αναζητά νέο ιδιοκτήτη έναντι 4,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Πίσω, όμως, από την ειδυλλιακή εικόνα του ακινήτου κρύβεται μια από τις πιο σκοτεινές εγκληματικές υποθέσεις στην ιστορία της περιοχής.Η κατοικία βρίσκεται στη διεύθυνση 999 North Rodeo Gulch Road, στους λόφους του Σόκελ, στην Καλιφόρνια, με θέα στον κόλπο του Μοντερέι. Κατασκευάστηκε το 1965 και σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Άαρον Γκριν, στενό συνεργάτη και προστατευόμενο του θρυλικού Φρανκ Λόιντ Ράιτ. Το ακίνητο έχει επιφάνεια περίπου 387 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και τέσσερα μπάνια, ενώ περιβάλλεται από μια μεγάλη ιδιωτική έκταση. Η αρχική τιμή πώλησης ήταν 5,1 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο μειώθηκε στα 4,6 εκατομμύρια.Στις 19 Οκτωβρίου 1970, πέντε χρόνια μετά την κατασκευή του σπιτιού, ο 24χρονος Τζον Λίνλεϊ Φρέιζερ εισέβαλε στην κατοικία του οφθαλμίατρου Βίκτορ Όχτα. Ο Φρέιζερ, ο οποίος είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «Killer Prophet» (Προφήτης Δολοφόνος), είχε αναπτύξει ακραίες και παρανοϊκές αντιλήψεις γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος. Πίστευε ότι είχε επιλεγεί από τον Θεό για να τιμωρήσει όσους θεωρούσε υπεύθυνους για την καταστροφή της φύσης. Θύματά του έγιναν ο 46χρονος γιατρός, η σύζυγός του Βιρτζίνια, οι δύο γιοι τους, Ντέρεκ, 12 ετών, και Τάγκαρτ, 11 ετών, καθώς και η γραμματέας του γιατρού, Ντόροθι Κάντγουολαντερ.Σύμφωνα με τα δικαστικά στοιχεία, ο δράστης έδεσε τα πέντε θύματα με μεταξωτά μαντίλια και γραβάτες και στη συνέχεια τα οδήγησε στην πίσω αυλή. Εκεί τα πυροβόλησε, ενώ οι σοροί τους εντοπίστηκαν στην πισίνα της κατοικίας. Πριν εγκαταλείψει το σημείο, έβαλε φωτιά σε διάφορα σημεία του σπιτιού, επιχειρώντας να καταστρέψει τα ίχνη του. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στην έπαυλη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά βρέθηκαν μπροστά στο μακάβριο θέαμα των πέντε θυμάτων μέσα στην πισίνα.