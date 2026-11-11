Θέρμανση με κλιματιστικό τον χειμώνα: Ο «χρυσός κανόνας» των 20 βαθμών για οικονομία στο ρεύμα
Θέρμανση με κλιματιστικό τον χειμώνα: Ο «χρυσός κανόνας» των 20 βαθμών για οικονομία στο ρεύμα
Χρησιμοποιείτε κλιματιστικό και τον χειμώνα, αντί για καλοριφέρ, τζάκι και σόμπα; Δείτε πως η σωστή διαχείρισή του τον χειμώνα προσφέρει ένα ζεστό σπίτι χωρίς υπερβολικές χρεώσεις
Ο χειμώνας κάνει σταδιακά την εμφάνισή του και οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβάλλουν την καθημερινή χρήση της θέρμανσης. Με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, όλο και περισσότερα νοικοκυριά επιλέγουν το κλιματιστικό ως την κύρια πηγή ζέστης.
Ωστόσο, η σωστή και συνετή χρήση της συσκευής είναι απαραίτητη ώστε να διατηρείται ο χώρος ζεστός χωρίς να αυξάνεται επικίνδυνα το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ωστόσο, η σωστή και συνετή χρήση της συσκευής είναι απαραίτητη ώστε να διατηρείται ο χώρος ζεστός χωρίς να αυξάνεται επικίνδυνα το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
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