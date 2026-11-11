Θέρμανση με κλιματιστικό τον χειμώνα: Ο «χρυσός κανόνας» των 20 βαθμών για οικονομία στο ρεύμα

Χρησιμοποιείτε κλιματιστικό και τον χειμώνα, αντί για καλοριφέρ, τζάκι και σόμπα; Δείτε πως η σωστή διαχείρισή του τον χειμώνα προσφέρει ένα ζεστό σπίτι χωρίς υπερβολικές χρεώσεις