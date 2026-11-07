Έμεινε 84 ώρες χωρίς ύπνο: Οι παραισθήσεις που βίωσε YouTuber και η ανατριχιαστική εμπειρία του

Τρεισήμισι ημέρες χωρίς ύπνο ήταν αρκετές για να προκαλέσουν παραισθήσεις, σύγχυση και εξάντληση σε έναν YouTuber, ο οποίος περιέγραψε την εμπειρία του και τους κινδύνους