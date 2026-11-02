Η τεχνητή νοημοσύνη μπήκε για πρώτη φορά στους 10 μεγαλύτερους φόβους των Αμερικανών

Η τεχνητή νοημοσύνη εμφανίζεται για πρώτη φορά στην πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων φόβων των Αμερικανών, με το 51,9% να ανησυχεί για την επίδρασή της